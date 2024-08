Editorial Paulo Vilouta: "Mucha corrupción"

Hoy veía una nota que nuestro amigo Guillermo Oliveto pública en la nación hablando del pulso del consumo y decía Clase media, mito, realidad o nostalgia. Y la verdad que cuando me introducía y veía con atención este artículo, dijo Es impresionante el Argentina, como vamos cayendo año tras año y esto que plantea Guillermo ya es una realidad, porque la clase media es un mito, es una realidad o es un hecho de nostalgia?

En el último reporte que hoy tenemos de la Oca, que habla de cincuenta y cinco por ciento de pobres en la Argentina Hay cuatro millones y medio de personas que abandonaron la clase media? Por supuesto que siempre nos vamos a resistir porque la Argentina hablamos de una clase media, a diferencia de otros países donde hay dos extremos muy potentes la riqueza chica y la pobreza gigante.

Hoy la Argentina está perdiendo esta clase media y lo planteaba muy temprano cuando presentábamos este escándalo que envuelve al ex presidente La Nación Alberto Fernández no se cae de clase social simplemente porque estamos bajo un país donde circunstancialmente pasan cosas Estamos en un país donde pasamos de gobiernos corruptos, a gobiernos que ajustan de gobierno, que ajustan a gobiernos que vuelven a tener índices altísimos de corrupción y así no salimos nunca más Los números de la Uca, que son un poquito más fuerte que lo de El Indec, son realmente dramáticos, porque hoy en la Argentina estamos viendo que muchísima gente la pasa muy, pero muy mal, que hay veinte puntos de indigencia, gente que está peor que la pobreza.

Chicos que lamentablemente viven en hogares pobres. Casi todo que no comen todos los días las cuatro comidas que les corresponde, Son números escandalosos. Pero para llegar a estos escándalos tenemos dos extremos muy potentes la corrupción y los ajustes permanentes, y dentro de la corrupción.

Hoy la justicia argentina tiene que investigar con mucha seriedad lo que está investigando gran parte del periodismo argentino y algunos fiscales potentes y fuerte con algunos jueces sobre este escándalo alrededor de los seguros y los chat, que revelan como un amigo de Alberto Fernández y su mujer, su secretaria privada, lograron armar una pyme casi solamente de comisiones de seguros diecisiete millones de dólares El último el de la Gendarmería por más de mil seis cientos millones de pesos con fotos con chats, con regalos a las autoridades de la Quinta de Olivos para que nadie se enterara que este personaje entraba y salía como Pancho por su casa con Alberto Fernández diciendo No te preocupes, que yo me encargo.

Y todo este escándalo bestial en un país donde, repito, mucha gente cae todos los días en la pobreza. Por corrupción o por ajuste, se suma otro hecho que la justicia tiene que ser muy prudente y muy puntillosa a la hora de investigar. donde Alberto Fernández aparece salpicado en un caso de violencia de género Su abogado, en este caso el de la señora Fabiola Yáñez.

El doctor Juan Pablo, feo libelo, confirmó que lo que aparece circunstancialmente en esta investigación de los seguros y paralelamente la situación de violencia de género. Confirmó que el chat y la discusión de Alberto Fernández con la señora Sánchez existió, pero desmintió lo que algunos dicen haber visto en algunas fotografías y que tenga que ver con algún hecho de violencia con algún golpe por parte del ex presidente a su ex mujer.

Escuchemos al abogado dar Clarín efectivamente está basada en un hecho real. Yo no voy a decir una cosa que no es donde conocen, sino voy a decir tapar el sol con las manos producto del la ve la intervención del teléfono del secuestro con el teléfono de la ciudad haya entero en la causa de los seguros los seguros surgen algún tipo de chat de de diversa índole.

Hay un montón de cosas que algunos medios muy grandes están publicando y entre ellos surge una conversación que ha tenido con la señora Familias ya ni es producto de una discusión de pareja que había tenido con su pareja en el momento del expresidente. Acciones hechas de existió en la discusión exigió y está.

Y así fue. Ese chat existió. La difusión existió y, por supuesto, la Justicia tendrá que investigar. Esto apareció circunstancialmente cuando revisan El teléfono de la secretaria por treinta años de Alberto Fernández, donde muy jocosamente hablaba con su marido. De los grandes beneficios que estaban generando para una pyme propia cobraba comisiones bestiales de los seguros, el Argentina, la justicia tendrá que demostrar y dar a conocer esto rápidamente y un fiscal muy interesante que hay que trabajar es el doctor Carlos Rivolo y muy serio y tendremos que saber la verdad si son discusiones de una pareja o si hay alguna situación que excede la discusión, como algunos dicen creer que existe a través de algunas fotografías, realmente un un verdadero escándalo y una situación dolorosa y de mal gusto que apareció Paralelamente porque pareciera que la señora Yáñez le mandó a la secretaria de Alberto Fernández, vas a saber si por una cuestión de protección, de confianza o de necesidad, esa conversación que investigó a la Justicia Alberto Fernández va a tratar de protegerse.

Desmintiendo todo como siempre. Desmintió a la fiesta de Olivos, desmintió el Bank. Una Torio Big cargó contra la señora Sánchez diciendo que había sido la responsable de la fiesta. Desmintió que su secretaria tuviera algo que ver con el tema de los seguros. Desmintió, desmintió, desmintió y hoy quiere desmentir al doctor Ercolini porque el doctor Ercolini es uno de los implicados.

Se acuerdan de aquella excursión insólita al Lago Escondido? Bueno, ahí estaba el doctor Ercolini Fernández va a tratar de quedar decir que Ercolini lo perjudica porque en su momento Fernández lo denunció Ercolini o no este Ercolini Lo importante es que sepamos la verdad. Si Alberto Fernández formó parte del poder para beneficiar amigos con todo esto y se Alberto Fernández es o no un violento con su ex mujer y la madre de su hijo para que a dejar todo clarito y no en volvernos en en situaciones que el juez me persigue porque yo le dije por evitemos este tipo de cosas, hagamos las cosas con seriedad.

Y para terminar hablando de de corrupción hoy los diputados van a tratar otra vez creo que des árabe número mil una ley para que los corruptos no puedan ser candidatos en la Argentina empiezan a discutir en comisiones la ley de Ficha Limpia Ojalá que no sea solamente un argumento en los años pares, cuando no hay elecciones para jactarse que todos son honestos y transparentes. Ojalá que esto llegue en la Argentina y los condenados y los investigados por corrupción no tengan lugares en lo público. No tenga lugar se lo público.

Repito hoy diputado vuelve a tratar una ley para que ningún corrupto en la Argentina y los que tienen condenas a ni hablar puedan seguir ejerciendo el poder. Muchos pobres e muchos pobres, muchos indigentes, mucho ajuste y mucha corrupción.