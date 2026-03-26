Editorial Paulo Vilouta: "Mucho argumento pero poco documento" (26/03/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, ayer le había puesto expectativa porque digo, si el gobierno quiere ser distinto, tiene que responder distinto con relación al tema Manuela Dorni. Y apenas terminó, me vino una frase a la cabeza que me resonó, digo y la comparto con ustedes que son mis oyentes de tanto tiempo y que nos acompañan siempre aquí en nuestra querida Radio La Red. Mucha argumentación y poca documentación.Yo creo que si cualquiera de nosotros fuera funcionario y nos agarran en posición fuera de juego, tendríamos ganas de presentar todas las pruebas habidas y por haber, para que no nos critiquen, para que no armen memes, para que no seamos tendencia, para que no dejen de confiar en nosotros.

Y ayer hubo mucha argumentación pero poca documentación. Y yo decía, si no hay nada que ocultar en este caso, hay mucho que mostrar.Ayer se tendrían que haber mostrado, más allá de la tan mentada, no, no podemos porque la justicia está de por medio. Se tendrían que haber mostrado documentos, escrituras, contar las cosas con facilidad. Pero ayer se buscó algo que en la Argentina creo que cada vez da menos resultado porque estamos hartos y cansados de los tonos desafiantes.El rostro de Adorni era de nerviosismo y de fastidio, poca información, poca precisión.

El argumento de que toda la culpa la tiene el periodista, miren que yo no soy corporativo en lo más mínimo y tengo colegas que los adoro, los respeto y tengo colegas que me parecen una vergüenza. Pero el argumento del periodista enemigo ya es viejo, ya no tiene rendimiento en la sociedad argentina, ya es una cosa que pasó de moda.Y este gobierno que lo couchó a Adorni para llegar ahí, sabe que eso tiene un rendimiento ya muy escaso. Podrá haber 10, 20, 40, 100 mil, 100 mil mileístas que agarran a los periodistas y le dicen cualquier cosa. Hoy dejaste de apoyar, hoy volviste a apoyar, hoy ensobrado de no sé qué.Cosas que no sirven para nada, no sirven para nada. Tampoco me gustó esa presencia de ministros estilo Loggia, como acá estamos para blindar. Porque yo creo que lo que hay que hacer no es blindar, sino brindar precisiones.Porque estamos cansados ya de la falta de respeto de un sinfín de hechos del pasado y de un montón de gobiernos en la Argentina que nos llevaron al abismo. Y este gobierno entre otras cosas ganó porque ustedes se hartaron de la falta de respeto de esas actitudes y de esas situaciones.

Entonces hoy no alcanza con que Milagro acompañe al Congreso, con que demos una conferencia de prensa, con que pongamos un tuit, estás en mi corazón, sos el mejor.No, esto no es una escuela secundaria. Esto es un gobierno que maneja el destino de 47 millones de argentinas, que fue elegido por más de 14 millones de personas y que depositaron la confianza. Y vuelvo a repetir, mucha argumentación y poca documentación.¿Ayer se terminó esto o sigue? Porque ayer apareció el departamento de Caballito y ya está la Casa de Exaltación de la Cruz y ya estamos con los viajes, que esto, que el otro, y el gobierno está pendiente quién sacó la foto, quién lo ventiló. Ese es un problema de ustedes, no un problema nuestro. La gente no le preocupa quién sacó la fotografía, la gente la ocupa que en un momento delicado y en un momento económicamente donde nos cuesta arrancar, haya conductas que la mortifiquen.Y esto es lo que hizo Manuela Dorni. Ayer me hubiese gustado un tono más sereno, más coloquial, con más argumentación, pero válida y con instrumentos. Porque si yo me compré el departamento en Caballito, me encontré la casa de no sé dónde y estoy dentro de los tiempos de lo que es la posibilidad de la declaración jurada, voy con las escrituras y voy con la fecha y voy con las facturas del viaje y voy con todo.Y se terminó el pleito. ¿Saben por qué? Porque Argentina y los argentinos queremos confiar. Y estamos cansados de esa frase, los escándalos pasan pero las propiedades quedan, que la vimos ya en muchos políticos argentinos.A Dorni tendrá que entender que a partir del día que dijo sí, su vida es una vida al desnudo. Su vida es una vida pública, la de él y la de su familia.

Todo es público.Él se puede gastar la plata como se le da la gana, pero alguien le va a pedir que explique cómo lo hace y por qué lo hace. ¿Por qué? Porque es funcionario público. Si no, vas a lo privado y se terminó el asunto.¿Sabes por qué? Porque te paga un privado y el privado hace lo que quiere con su dinero. Si quiere te paga más, si quiere te paga menos, si quiere contrata a uno. En el estado es diferente.Están expuestos a dar respuestas, les guste o no les guste. Lo tienen que entender. Mucha argumentación y poca documentación.El tema de esta película, para mi gusto, con un final abierto y por ahora poco feliz. ¿Saben por qué? Porque a Dorni es un hombre urna. Pasó por las urnas y pretendían llevarlo o como jefe de gobierno o como candidato a vicepresidente.Hoy podrá tener el espaldo de todos, la logia de los ministros, el tuit de Karina Milay, el abrazo de Javier Milay. El tema es si hoy puede o en futuro sortear una urna y que la gente lo elige. Mucha argumentación, poca documentación y como siempre en la Argentina, los escándalos pasan, pero en los políticos las propiedades quedan.