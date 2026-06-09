Editorial Paulo Vilouta: "Nada es gratis" (9/06/26) #Vilouta910

Embed

Un minuto como todos los días, si hay algo que gran parte de la sociedad argentina ha puesto en los últimos tiempos y fundamentalmente con el gobierno de Javier Milei es el hombro. Algunos por cercanía ideológica y muchos porque saben que lo del pasado fue increíble, cuando se creyó a través de los subsidios o de la gratuidad mentirosa porque nada es gratis, todo tiene un costo y todo se paga a través de los impuestos, una forma de vida que era emitir, tener una inflación galopante, subsidiar, un descontrol casi permanente, pero eso no está terminado ni mucho menos. Hoy les decía temprano que les iba a contar porque el costo de hacer funcionar el congreso de la provincia de Buenos Aires significa mil 35 millones por día.Uno dice estamos en democracia, tenemos un sistema bicameral, es decir dos cámaras, 92 diputados, 46 senadores, legisladores que cobran, porque siempre estamos con el acento en el Congreso Nacional, pero no el Congreso Provincial, entre cinco millones ochocientos mil y seis millones trescientos mil, malos asesores y toda esa situación que viene atrás. Por supuesto que en democracia el congreso tiene que funcionar, pero si yo les digo hagamos un ejercicio rápido, congreso de la provincia de Buenos Aires, algún hecho destacado de los últimos tiempos, y la palabra destacado la verdad queda grande, no? Destacado por lo malo, estamos hablando el escándalo de Julio Rigó, más conocido como chocolate, este señor que con cuarenta tarjetas de débito de presuntos empleados, de presuntos, repito, empleados de la Cámara de Diputados, extraía dinero de los cajeros automáticos. Después detuvieron y procesaron a dos empleados del Senado bonaerense por abusos sexuales presuntamente cometidos, donde dentro del Palacio Legislativo, abuso sexual con acceso carnal, es la figura de estos detenidos que trabajaban en presidencia, significa esto violación.Hablan de una secta, una situación realmente escandalosa, no escuché una palabra por parte de una autoridad para repudiar que hay personas que están investigadas por violación dentro de la legislatura.

El 0,9 de los recursos presupuestados en la provincia de Buenos Aires se van para la legislatura. Un decreto que destinó doscientos veintidós mil ochocientos millones de pesos para diputados, ciento cincuenta y seis mil doscientos cuatro millones para el funcionamiento del Senado.Repito, tenemos cuarenta y seis senadores y noventa y dos diputados. En algún momento los bloques libertarios, cuando estaban con esta historia muy fuerte de la casta y parecían más alejados de la política y no había casos presuntos de corrupción, dando vuelta, dijeron hay que reformar la Constitución y hacer un legislativo unicameral.

Menos, no hace falta tanto diputado, tantos senadores.Yo sé que es por porcentaje de población, pero lo podemos modificar teniendo en cuenta que es un país muy, pero muy pobre, que hay chicos que no comen cuatro veces por día, que tenemos un escándalo con la Mora Record, donde hay un montón de jóvenes que no pueden pagar sus cuentas y donde hay que ganar más de dos millones cuatrocientos mil pesos para no ser pobre. ¿Saben cuántas cosas nos podemos ahorrar? Y a través de distintos gestos, mil treinta y cinco millones de pesos por día para una legislatura que no funciona. Además tienen módulos.Este tipo de módulos permite a la presidencia de una bancada, la silla principal de una comisión o un despacho, la posibilidad de módulos que son unidades fijas extras a la dieta que los legisladores pueden usar para destinos variados como contratar personal, otorgar subsidios a entidades de bien público y vaya a saber cuántas cosas más que huelen a poco control. Y en la Argentina estamos saturados, hartos del poco control, porque con el poco control se va mucha cantidad de dinero. En el dos mil veintiséis el Poder Legislativo tiene aprobado un gasto de trescientos setenta y ocho mil cuatro millones.Esto es el doble que el presupuesto que se asignó a la Secretaría de Protección a la Niñez y Adolescencia. Tienen más presupuesto que el Garrahan, que cumple un rol impresionante y que cada tanto tiene a los médicos reclamando y pidiendo por sus dietas. El costo de hacer funcionar el Parlamento bonaerense mil treinta y cinco millones por día y lo peor, en lo que va de este año, estamos en el mes seis, el Senado de la Provincia de Buenos Aires no sesionó una sola vez.En los primeros seis meses del año no hubo ningún proyecto de ley. Realmente esto es lamentable. Por el costo y por la función, porque gastamos mil treinta y cinco millones de pesos por día, pagamos dietas entre seis y seis millones y medio, tenemos un sinfín de asesores, de gastos superfluos, de subsidio, de no sé qué, y además no cumplimos con el rol fundamental que tiene el Parlamento, que es parlamentar y lograr generar leyes.

Una verdadera falta de respeto a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, una verdadera falta de respeto de todos los bloques que lo componen, porque alguno puede decir esto no va más, venimos, nos sentamos, trabajamos, presentamos proyectos, acortamos comisiones, sacamos asesores, reducimos el gasto, no puede ser que hablemos solamente por rigor, por los abusos sexuales y por la vagancia generalizada que tienen los diputados y los senadores de la provincia de Buenos Aires. Mil treinta y cinco millones por día, cuando podríamos destinar gran parte de este dinero a la inseguridad que es altísima en la provincia, a la alimentación de un montón de amigos que no comen todos los santos días, a la caja esta, que en algún momento era una caja de alimentos que se entregaba y que se tuvo que bajar por el presupuesto y porque hubo que ordenar números, y no en este show lamentable de inactividad y de silencio de los diputados y de los senadores. Ojalá que alguien tome cuenta.La señora Magario es la presidenta, habla poco, habla poco la vicegobernadora, no habló de los casos de abuso, no habló de rigor, no habla de esto, nunca hablan, creen que sin hablar se solucionan las cosas, pero los temas están. Repito, en lo que va del año, el senado de la provincia no sesionó ni una sola vez y el costo de hacer funcionar el parlamento bonaerense, mil treinta y cinco millones por día. Viva la democracia, pero también viva los proyectos, viva el trabajo y terminemos con tanta falta de respeto y tanta vagancia.