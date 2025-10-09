Editorial Paulo Vilouta: "No me olvido del pasado" (09/10/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días en esta Argentina tan fanática donde muchas veces tenemos la posibilidad de opinar lo que se nos da la gana sin tener que formar parte de ninguna trinchera y yo esta semana le prestaba atención y recibí muchos comentarios fundamentalmente las redes sociales a propósito de lo que había sido mi comentario con relación al acto o la bailanta en movistar arena del gobierno nacional de las últimas horas y les planteaba una frase que lo horroroso del pasado no justifica lo espantoso del presente porque pareciera que hay que jugar siempre al sub y baja y muchos dicen pero te olvidaste que la argentina y te olvidaste no no me olvido absolutamente de nada pero creo que no hay que justificar permanentemente algo malo con otra cosa de la misma línea pero para si alguno cree que yo estoy desmemoriado o que formó parte de estas trincheras mediáticas donde se hacen acusaciones donde se tiran que están ensobrados y ensobradas donde creen que hay que tener una única línea de pensamiento y ponerse a defender desde una locura inaudita que no es periodismo y que son relaciones públicas yo no voy a estar subido ahí yo puedo decir que el acto fue espantoso pero no me olvido de todo lo que pasó en el pasado lo tengo perfectamente presente no me borra absolutamente nadie lo que pasó en el pasado y alguien me hizo llegar una etapa del 2013 de esta argentina desquiciada.

Yo pensaba che la verdad que lo de lo de miré lo tenemos estar fue horrible horrible porque estaban fuera de timing gente ahí cantando haciéndose la graciosa el señor Benegas Lynch que tiene que manejar una comisión como la de presupuesto tocando la guitarra cosas para mi gusto y miren que soy una persona que tiene sentido del humor no soy un amargado pero hay momentos y momentos pero veía la tapa de los diarios del 11 de diciembre del 2013 conflicto social llegan a 9 los muertos por violencia y saqueos víctimas de incidentes iniciados hace una semana la protesta policial en córdoba abarcó 20 provincias anoche seguían sin solución los reclamos en Mendoza Chubut y tierra del fuego infierno y acuerdo en Tucumán tres muertos 100 heridos y un cacerolazo esto era el 2013 el gobierno de CFK.

Cuando todavía era un gobierno que algunos creían que era casi como Merkel en Alemania y la doctora Kirchner festejando la democracia y hablando de extorsión policial bailando la plaza se los recuerdo para todos aquellos que creen que yo esto me lo olvidé repito lo horroroso del pasado no justifica lo espantoso del presente era gravísimo sobre el país estaba en vilo pero vieron que cuando gobierna el peronismo el kirchnerismo se admiten o se permiten cosas que a otros gobiernos no se las admiten o no se las permiten y la gente anda con menos pulgas sin recordar las situaciones que vivimos por ejemplo con esta presidenta y con este gobierno que en medio de muertos saqueos policía acuartelada andaban a los bailes y en otra situación volvemos al dos mil veinticinco en esta paupérrima campaña que tenemos en un país que vive como yo le digo de campaña que si no son las paso es el adelantamiento de la legislativa de buenos aires y ponemos entre septiembre y fin de octubre el país en vilo que si el dólar sube que si los precios no suben ayer hablaba con con gente que maneja economía y me dicen todo.

Tiene un freno llamado elección porque nadie va a comprar nada y vi unos números que está un poquito mejor la industria el comercio pero usted hoy saldría a comprarse un departamento si tiene la plata o espera hoy vos saldrías a comprarte una casa un auto proyectaría salvo o espera porque vivimos en un momento de incertidumbre permanente porque votamos cada dos años y si a eso le sumamos que tenemos candidatos y candidatas mudos y mudas que solamente pudieron haber desperté en estos días pero no hablan absolutamente de otra cosa o que están pinchando u hostigando a la señora Karen Reinja a ver si habla como si ellos fueran los que vemos hoy en el congreso súper dotados de Harvard pensadores de Tibet o gente que nos va a sorprender con algo importante pero no miren lo que dijo Jorge Tallana el primer candidato de fuerza patria a la provincia de Buenos Aires no hablan nunca ahora quiere debatir con Karen Reinja por supuesto no con Diego Santilli pero les preguntaron por Venezuela que son cuando uno los agarra como no hablan de nada por lo menos uno le pregunta de algún tema a ver si tiene una opinión esto dice el señor Jorge Taiana de Venezuela.

Su dictadura escúchenlo no tiene un sistema democracia que me parece que tiene una serie de fallas y tiene cierto carácter autoritario en algunos casos. Tallana usted es un hombre serio Tallana tenemos un gendarme retenido allá en medio de esa dictadura atroz Tallana 87% de pobre gente muerta de hambre de qué derecho de qué dictadura de qué democracia de qué está hablando de qué está hablando va a ir al congreso a decir este tipo de estupideces por favor si este es el primer candidato imagínense si empezamos a hurgar las listas no debaten no hablan no opinan tiran alguna frase como esta ridícula sin ningún tipo de sustento cuando el mundo condena a Venezuela y sabe que es una dictadura pero todo es una ideología y para terminar yo ayer escuchaba a la señora Giorgeva la titular del fondo diciendo que el último acuerdo.

Puede ser el último para la argentina y dijo el éxito va a depender de lograr que la gente acompañe y yo me pregunto si los argentinos estamos dispuestos a acompañar porque acompañar al fondo es acompañar no por el fondo mismo es hablar de una política dura severa como la de hoy donde tiene que haber superávit fiscal y donde no puede haber despilfarro económico hay algún plan o algún político en la argentina que hoy tenga un plan donde entendamos el sacrificio pero que el sacrificio tenga algún tipo de beneficio tampoco lo escucho porque es muy fácil hoy plantear que el ajuste no que esto no podemos no que la ruta no podemos no que la plata para no sé cuánto no la tenemos hay algún político en la argentina con capacidad para demostrarnos que el sacrificio que cualquier gobierno tiene que hacer porque el superávit es absolutamente imprescindible y necesario y el país está fundido hay algún plan de orden con beneficios y no tanto sacrificio bueno sería una oportunidad fantástica plantearlo en medio de una campaña electoral para ver si alguna de las fuerzas que prometen cualquier cosa sin sentido y sin sustento con frases marquetineras pero sin contenido nos permiten entender la frase de la titular del fondo el éxito va a depender de lograr que la gente nos acompañe estamos preparados los argentinos para entender que tal vez nos lleve décadas salir del lugar donde nos han llevado gran parte de la política argentina va a ser complicado va a ser difícil hay algún plan o hay algún político que pueda tener un plan de orden dándonos un poquito más de beneficios será posible bueno lamentablemente no lo sabemos porque nadie habla porque nadie debate y porque nadie nadie nadie nos dice la verdad vivimos en campaña política no vivimos de realidades para alguna vez intentar ver un país que despega y un país donde la gente pueda vivir un poquito mejor un poquito no demasiado un poquito