Editorial Paulo Vilouta: "Show ilógico " (07/10/25) #Vilouta910

Un minuto como todos los días ayer asistimos a un acto surrealista en medio de muchos problemas en en la Argentina con un show para mi gusto del presidente de la nación ilógico absurdo sin sentido y que no lo tiene a él como único protagonista porque veía mucha gente que se agarra la cabeza como que pareciera que la debacle argentina comenzó hace dos años con Javier MileI no y me parece muchas veces que los políticos no no toman el pulso de los momentos para poder llevar a cabo determinadas conductas que son más de lo privado que de lo público a mí realmente muy poco me interesa si Javier Miley o parte de su equipo tienen condiciones para bailar para cantar por supuesto que esto no es estar en el tíbet esto es estar en la argentina y que la vida tiene muchísimos matices y que la política en el mundo muchas veces acerca o intenta acercar políticos desde lo cotidiano desde la cercanía de una familia de un entorno de una mascota esto lo han hecho absolutamente todos lo hemos visto la campaña de Bush en la campaña de Lula en la campaña de todos los referentes del mundo hemos conocido intimidades de la vida de macrón pero creo que hay momentos y me parece que el momento de la argentina que nunca es el momento porque es un país en crisis permanentemente con problemas muy pero muy serios no era el de ayer porque mientras estamos esperando un nuevo salvataje de los estados unidos y cuando estamos viendo que mucha gente anda con muchos inconvenientes en problemas económicos porque no llega a fin de mes o en alteraciones mentales que no permiten que alguien haga un acto porque van a la puerta y gritan y escrachan y van con carteles e insultan a colegas nuestros que están trabajando con los móviles de los canales de noticias y de las radios en la puerta.

Es un momento muy delicado y muy difícil en una argentina que se ha puesto muy intolerante y yo creo que ayer cuando todavía hay muchas cosas importantes que explicar la salida desperd no termina con su salida creo que hay que correr un telón y hay que explicar muchas cosas muy sensibles en la argentina desde el punto de vista electoral como se solventa las campañas políticas de dónde salen tantos millones de dólares para sostener cada dos años campañas que cada vez son más caras qué pasó con la efedrina en los tiempos de aníbal fernández y el kirchnerismo qué pasó con el apoyo de los laboratorios por qué la doctora servini que tiene a su cargo el control de los gastos de campaña aprobó hace muy poco tiempo solamente dos espacios la coalición cívica y el gen elisa carrió y margarita stolbizer a nadie le dan los números es solamente dinero del narcotráfico o hay un montón de dinero que no sabemos de dónde viene y con la excusa que vivimos en campaña cada dos años hay un montón de vivos que se llenan de dinero me parece que lo tendríamos que aprovechar en este momento de tanta intolerancia y esperando la elección para ver un montón de cosas porque coincido plenamente con los que ayer discutieron y criticaron este acto.

Porque el país no está en un tono festivo en algunas cosas podemos decir estamos algo mejor claro que sí que no es inflación que no haya déficit fiscal es auspicioso pero muchas cosas estamos muy mal y estamos ante una elección vacía porque ayer el señor santilli cuando nuestro programa proponía un debate y el señor tallana tomaba el guante nos damos cuenta que vamos a votar siempre a ciegas en la argentina porque hay mucha contestación hay mucha chicanita hay mucho fuego artificial mucha contestación pero poca ejecución no encontramos un candidato que hoy nos vislumbra en la argentina y quedamos che mira qué idea tiene este tipo mira qué idea tiene esta mina estamos en el chiquitaje estamos en las cosas de poco vuelo estamos en escuchar a un presidente cantando ocho temas que a mí particularmente le soy sincero bajé el volumen anoche porque no me interesa no me gusta y no soy un amargado un fuera de sistema creo que tenemos que potenciar los valores de argentina en otras cosas tenemos que darle institucionalidad por supuesto que ésta era un ámbito privado pero no volvamos a las cosas horrorosas del pasado para justificar las espantosas del presente mire lo que pasó con un montón de presidentes en la argentina que creyeron que porque tenían poder nos podían entretener cantando y bailando cuando pasaban cosas gravísimas en nuestro país escuchen este minutito a mí y pero abierta la locura apasionada del amor los caminos para la próxima vez Lo horroroso del pasado no justifica lo espantoso de anoche. En ese compilado escuchaban a Carlos Menem con Palito Ortega, bailaba una odalisca llamada Fairuz en su momento, Cristina Fernández cuando estaba atrincherada la policía en Córdoba y pedía auxilio el gobernador de aquellos tiempos de la Sota y la presidenta estaba en otro mundo bailando el bombón asesino en la Plaza de Mayo, manejando ahí las comparsas como si estuviera en Pasión de Sábado, el doctor Macri cantando en el balcón de la Casa Rosada, Gabriela Michetti también la vicepresidenta con otro espectáculo en el Balcón Dantesco, Alberto Fernández con esos temas y esa guitarra espantosa en un acto en Florencio Varela aburriendo a la gente.

Javier Milei y el cierre otra vez con Menem en la Casa de Gobierno con la frase los recuerdos me han hecho mal del tango como dos extraños, lo horroroso no justifica lo espantoso y que todos hayan hecho estos papelones no justifican que anoche un presidente que desde febrero a esta parte está con serios inconvenientes para mantener en pie su gobierno dedique ocho temas musicales a su gente que no es solamente su gente porque hay un montón de personas que formamos parte del universo argentino nada más y nada menos que queremos escuchar alguna propuesta saber qué va a ser de nuestra economía después del 27, saber si vamos a tener alguna ver o una modificación en el parlamento para salir de esta crisis brutal que tienen los jubilados en la Argentina que cobran 70 mil roñosos pesos de un bono.

Saber si vamos a reformar desde el punto de vista laboral lo que hoy es casi medio país que está en negro y en situaciones paupérrimas, saber si el narcotráfico después de lo que pasó con las chicas de Florencio Varela y con el ex candidato Espert es más grave de lo que realmente es, saber si vamos a trabajar fuerte en nuestras fronteras para que no se nos filtre tanto delincuente y tanto narco en la Argentina, es responsabilidad de la política actual y es responsabilidad del presidente actual darnos algo distinto entre las canciones de mi ley y los silencios rotundos de todos los candidatos que no debaten una idea estamos en una situación de mucha complejidad creo que merecemos los ciudadanos más institucionalidad y más políticos obligados a dedicarse a lo que tienen que hacer, buscar ideas potentes y extremas para sacar a la Argentina de la crisis económica y moral que tiene desde hace décadas, lo horroroso del pasado no justifica lo espantoso de anoche, ojalá que el presidente después de la elección de la provincia de Buenos Aires intentó buscar un perfil más prolijo sin tantos gritos sin insultos con más diálogo y con más consenso no se deje llevar por las luces circunstanciales de estos escenarios