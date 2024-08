Editorial Paulo Vilouta: "No todo es costo político"

Esta semana hemos tenido muchos gestos para mi gusto desagradable. Si quieren, contribuyen en lo más mínimo al clima general que vivimos en Argentina permanentemente, que casi lo sentimos como una forma de vida y que no es lo adecuado. Y no es lo correcto. Porque más allá de todos los problemas generales que hay, también vemos muchas situaciones que realmente no nos hacen sentir dentro de todos los problemas de base y los problemas macro y los problemas fuerte, en medio de situaciones muy, muy complejas.

Algún objeto que para minutos ya son parte del Artajo general Los gremios aeronáuticos. Teniendo en vilo a una población Si, bien el uno por ciento utiliza los pasajes internacionales. Gran parte de los argentinos, por cuestiones de de distancia, utiliza vuelos domésticos y que seguro que no sé si puedo tomar el avión que se Asamblea, que si me voy a seis a que me suspenden el vuelo.

Estimados sindicatos aeronáuticos hay una Argentina que tiene que compensar los derechos de un en los derechos de los demás. A ustedes Creen que la gente que va a tomar vuelo no tiene problema, No tiene problemas salariales, no tiene problema de bolsillo una falta de respeto más de dos mil pasajeros. Ahora estoy viendo gente que va hacia seis a que no sabe si se irá.

Si no se llega pagando Remis es pagando Tharsys sin saber si el vuelo sale una falta de respeto total, como también Esta incertidumbre por el precio de del boleto de colectivo En La semana hablamos con un sinfín de pasajeros que dicen yo un cargo, no sé la verdad cuanto cargo cuanto me cuesta.

A la gente le cuesta muchísimo un montón de cosas que son el día a día El, Gastor milla y el transporte significa significa algo de mucho peso. Me van a contestar? Sí, pero mira que los subsidios para la gente que lo necesita. Pero mucha gente no está al tanto de toda esta incertidumbre. Y escuché a muchos políticos hablar del costo político de la medida y me encantaría que hablen del costo de bolsillo de la gente, no del costo político.

A ver si ciudad a ver si provincia o alucinación queda mal. Y quién se queda con esto? porque prueba no tiene la gente su Comprendo que no podemos vivir de subsidios subsidio Comprendo que esto ha sido un delirio. Comprendo que nadie lo pudo resolver, que nadie lo pudo sacar que Argentina tuvo una inflación galopante más de mil en el Gobierno de Alberto Fernández más de ochenta y pico en estos meses de Javier Mila.

Y no podemos estar subsidiando emitiendo dinero en general de inflación porque es el perro que se muerde la cola. Pero también expliquemos a la gente que no es un costo político, que es un costo de bolsillo y que con la informalidad que hay en Argentina de tanta gente negro no hay paritaria. No hay aumento, no hay cambios en muchos lugares. Hay una distracción che veni listo. Te aumentó tu tarea el dinero de la tarea de la changa o del trabajo en negro. Pero los viáticos forman parte para mucha gente. Un promedio de tres, cuatro viajes, un costo muy importantes y que no pensemos tanto en el costo político.

Queridos politicos nuestros, pensemos en el costo de bolsillo de la gente. Lo de lo han una nueva semana que termina con la jueza que dice no garantizó ningún resultado. Deja burlando la la investigación Realmente estamos a la deriva y el resultado es paupérrimo. Bien la justicia, encontrando en este caso más que nada, con la ayuda de los vecinos más que de la policía, a los hermanos Pizca e hoy en en situación muy compleja porque están los dos imputados por pedofilia.

Y otra imagen, la mental Pelea que ningún Gobierno pretende tener por esto de los famosos costos políticos, pero tampoco ninguna sociedad pretende ver. Y es que habiendo un reclamo de jubilados, así sean tres, cuatro, cinco, seis. Así se meta la izquierda en el medio y quiera utilizarlos porque tratan de sacar ventaja en todo y viven en la calle.

Poco voto y mucha calle. La imagen de alguna fuerza de seguridad golpeando a una persona mayor en lamentable Así que acá, más allá de lo que a usted le preocupa, que es el costo político, a mí también me duele el costo de ver que se le pega a una persona mayor que puede no está respetando una normativa correcto, pero hay formas y hay estilos y edades. Y también hay atenuantes que cobran en la Argentina una jubilaciones vergonzosas y que se los está utilizando desde hace mil quinientos años. Y nadie soluciona un problema de fondo, que es el desastre, que son las cajas jubilatorios en la Argentina.

Entonces, hoy, ante este tipo de imágenes y situaciones, me importa un bledo, como me importa muy poco en el tema de los boletos el costo político, sino me parece el gesto y la forma. O que alguien diga Che, vamos contra esta gente o alguien. No diga en funciones, no hagamos esta locura. Para terminar. Veía un trabajo de la gente de proyección correlación las preocupaciones a la situación económica y el estado de ánimo.

Lo que más le sigue preocupando los argentinos es la inflación, el precio de los alimentos y los gastos básicos del hogar. Cuarenta y nueve por ciento los bajos salarios, los ingresos personales, que casi lo mismo con un cuarenta coma seis. Cuando se pregunta por la situación actual, la gente habla de incertidumbre. Optimismo. Treinta y dos. Coma cinco en el futuro. Pesimismo veinticinco Coma cuatro.

El informe dice que la clave de por qué Milei todavía sostiene un apoyo importante en de la opinión pública lo encierra. Quizás otra pregunta que suelen repetir las encuestas y a más de ocho meses casi nueve, tiene que ver con las responsabilidades de los Gobiernos que anteceden al Gobierno de Javier Milei. Para los argentinos la responsabilidad de este momento tiene que ver con el Gobierno de Alberto Fernández, con un sesenta y tres coma uno por ciento.

El Gobierno de Macri lo ubican con responsabilidades también en un treinta y siete puntos. Seis Creen que tienen que ver con este momento argentino los sindicatos? El treinta y cuatro coma nueve los bancos y el sector financiero. El veinte coma seis. Las empresas multinacionales El trece Coma uno. Ya sale hijos y sin nada a las pymes. Cero Coma tres. Cuánto tiempo está dispuesto esperar la gente sobre el final del capitulo? Aparece la pregunta vinculada con la tolerancia. El presidente pidió paciencia. Usted, cuánto tiempo? Los resultados, como adelantó la encuesta, son relativamente buenos para Javier Miley barra Gobierno, sobre todo porque se mantienen estables. Es decir, que aún se debate si la economía tocó su piso o no. Un grupo importante está dispuesto a esperar un tiempo más la evolución de las respuestas. Hablaría de una grieta en torno a la figura y el programa económico del presidente, que por ahora sigue estable y eso es una buena noticia, dice Para.

El líder de los libertarios termina la semana con muchos des entendimientos y con muchas imágenes realmente lamentables. La incertidumbre por lo que va a pasar el domingo con los boletos. El caso lo han que no aparece y la imagen paupérrima de esta semana con jubilados agredidos en la calle porque reclaman por una vida más digna.