Editorial Paulo Vilouta: "Nunca más la Corrupción " (02/04/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, ya hablamos largo y tendido de las Malvinas, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de la reivindicación permanente, de la locura, de todo lo que pasó allá lejos y hace tiempo, hace 44 años, y el deseo perpetuo y el sentimiento que las Malvinas son nuestras y ojalá nosotros o tal vez ustedes o los más jovencitos, los que están por venir, puedan seguir con la misma lucha y tal vez con otro tipo de resultados.

El minuto de hoy gira, lamentablemente, una vez más sobre el empacamiento que tiene el gobierno argentino con la situación de Manuela Dorni, con un 66% de imagen negativa, un 21,5% de imagen positiva y con una situación que pareciera no tiene regreso. Pero más allá de esto y de los problemas del gobierno, que si cae a Dorni, es un gol de Caputo, de Santiago Caputo contra Karina Millet y todo este tipo de cosas que a ustedes no les interesa en lo más mínimo, me preocupa que demos unos cuantos pasos atrás en materia de corrupción.Porque en un país donde vivimos con tanta corrupción durante tantos años en el kircherismo y ahora tenemos dos o tres frentes abiertos con el nuevo gobierno supuestamente anticorrupción, les contaba que en el programa de Facundo, por la tarde aquí de Facundo Pastor, en un estudio muy reciente que se hizo, tres de cada diez argentinos está dispuesto a tolerar cierto grado de corrupción si su situación económica se estabiliza o mejora. Esta postura, tres de cada diez, refleja una priorización de la estabilidad económica personal sobre la transparencia ética en la gestión pública en el contexto actual. Y realmente para mí es llamativo y preocupante, porque vieron la frase nunca más, nunca más lo que nos pasó con esas juntas delincuentes, asesinos, dictatoriales que tuvimos en la Argentina.Me parece que los argentinos viendo hoy lo que nos pasó en materia de corrupción también tendríamos que tener un nunca más.

Y si tres de cada diez tienen este criterio permisivo, che mira si me va bien, que me preocupa si el departamento de Adorni, si las jubiladas de Adorni, si el country de Adorni, como también me preocupa el subibaja permanente, los que justifican Adorni y te digan, che Adorni al lado de los kircheristas es un nene de pecho, no alcanza y no sirve. No es un ranking para ver quién comete más hechos imprudentes.Fabián Gutiérrez, secretario de Cristina Kirchner, llegó a la función pública en el 2003 con un patrimonio de un auto usado. Después se lo llevó Dios, porque se ve que fue demasiado ambicioso ¿no? Pero se fue en el 2010 con 36 propiedades, 35 autos de alta gama y tres embarcaciones. Estos son datos, no son deseos de tratar de manchar a alguien.Este corrupto, que era un personaje de poca monta, un secretario, tenía este patrimonio y después de esto y después de ver que hay una presidenta hoy detenida por corrupción, los argentinos tendríamos que decir, che, con lo que nos costó la cantidad de pobres, de indigentes, de inmoralidad, de poca capacidad intelectual que tenemos hoy en un montón de cosas, porque nos embrutecimos sustancialmente, no tendríamos que estar discutiendo la corrupción. Tres de cada diez, che, mira, si me va bien o la economía mejora, que roben un poquito, total, no pasa nada. Creí que estaba saldado, pero parece que no.Y no lo entiende gran parte de la sociedad argentina y no lo entiende el nuevo gobierno argentino, que sostiene hoy a rajatablas a un funcionario que todavía no es culpable, pero que tendría que estar mínimamente apartado para que la justicia lo juzgue, porque todos somos inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario, salvo si sos funcionario público. Si sos funcionario público, sos sospechoso, siempre, hasta que la realidad muestre lo contrario. Y hay que tener una conducta impecable.

No alcanza con que Adorni vaya 300 veces a Olivos. No alcanza con que el presidente Milley y su hermana, la secretaria general de la presidencia, lo alaben permanentemente. No alcanza con que esté hoy con el presidente en el acto central por Isla Malvinas.Alcanza con demostrar que la Argentina del pasado no tiene lugar en el presente y no va a tener lugar en el futuro.