Editorial Paulo Vilouta: "Otra marcha politizada " (4/6/26) #Vilouta910

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Un minuto como todos los días, no hay mucha variable entre el jueves, el miércoles y tal vez lo que suceda dentro de un año cuando estemos otra vez conmemorando el comienzo de este movimiento, ni una menos, como se vio reflejado en todo el país desde hace 11 años atrás.

Digo, no hay muchas diferencias porque vemos a un mismo gobierno que políticamente sigue con sus propias internas, dándole siempre trascendencia a lo mínimo y dejando de lado lo fuerte que es lo máximo, ¿no? Porque nosotros estamos hablando hoy de llenar casilleros de jueces que están vacantes de hace muchísimo tiempo en la Argentina a través de estos pliegos que generaron semejante debate y semejante interna. En vez de estar pondeando lo importante y lo trascendente que significa tener puestos cubiertos, tener más de 300 que después terminan siendo 200 en vacantes, de poder agilizar la justicia, tenemos que estar observando si hay una foto de supuesta paz entre la Secretaria General de la Presidencia y Patricia Bullrich, tratando de interpretar a Bullrich, tratando de hablar con sus aliados, tratando de saber el ánimo y el humor del presidente.Siempre estamos en lo aleatorio los argentinos. Nos acostumbraron a creer que lo menos importante es lo trascendente y que lo trascendente va en segundo lugar. Y así nos va, como país, ¿no? Desde hace décadas estamos siempre en primera B, siempre en primera B. No arrancamos nunca porque aquí lo concreto es poder hablar de los pliegos judiciales, poder hablar de las vacantes, de los espacios que están vacíos.Ustedes escuchan muchas veces el nombre de jueces a cargo de no sé cuántas, siempre lo mismo. Habiendo posibilidad de nombramiento... Bueno, hoy estamos discutiendo si la cuñada de un periodista, retirándolo, si corresponde, si mi ley con el tuit, si la vicepresidenta, la identidad oportunista que tenemos recibiendo a la persona afectada bajo este tipo de situación.

Si Patricia se saca una foto con Karina.Bueno, cosas de muy poco nivel y que no ayudan de la muerte de Agostina, que no es la única. Tenemos dos casos brutales. Uno último en Témpora y de una chica que termina llamando al 911, llega la policía y estaba apuñalada.Creí que íbamos a tener una cuota de un nivel un poquito más elevado en la hora de los reclamos de freno a la violencia de género en la marcha otra vez politizada del día de ayer. Yo pensé que íbamos a hacer algún tipo de mea culpa, ¿no? Así como el gobierno estuvo muy bien diciendo cuando terminamos con el debate del femicidio, el femicidio va a seguir siendo figura tipificada del Código Penal Argentino. No se toca, porque a algunos se le ocurrió, no se toca.Y vamos a tratar de encontrar cuál es el camino para que no maten tantas mujeres. ¿Bajó la cifra de femicidio? ¿Alcanza? No. Cada 44 horas matan a una mujer.Antes era cada 37. Son números de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Esto alcanza? No.¿Atenúa? Sí. Pero hay que tener políticas más fuertes y más contundentes, no solamente del lado político. Me hubiese encantado que ayer, cuando vemos a todas estas señoras, señoritas y caballeros reclamando, hay que reclamar por un panorama mucho más amplio.Hay que reclamar, por ejemplo, que si uno tiene la desgracia, como le pasó a esta chiquita, Agostina, de desaparecer y morir en la previa de un partido de fútbol, la policía y los fiscales y la justicia estén atentos que el ministro esté atento a lo que tiene que estar, ¿no? En la caravana de Belgrano, festejando y no sé qué cosa.

Me parece que tenemos que pedir primero a los que hacen justicia y también le tenemos que pedir a la política. Y a la política le tenemos que pedir desde la transparencia de conciencia.Un gobierno que dice borremos femicidios y, la verdad, no es tan confiable. Pero abajo del gobierno hay un montón de diputadas y diputados en la Argentina que votaron en contra del registro de violadores. De la ley de reincidencia, de la ley antimafia, de la extinción del dominio, de la ficha limpia, del juicio en ausencia.Y después se cortan las venas diciendo, no, yo estoy a favor de las mujeres. Tengan un poquito de coherencia. Ni el desorden total de borrar todo de un plumazo, creyendo que no existe el Estado en esto.O de crear ministerios con ministras que no estuvieron a la altura de la circunstancia. Que tomaron algunos casos sí, otros casos no. En una presidencia asignada por un presidente hoy procesado por violencia de género, ni una cosa ni la otra.Pero no politicemos algo que es importante para todas las argentinas y para todas las mujeres que están transitando inseguramente estos tiempos y desde hace mucho en la Argentina, con todos los gobiernos, esta locura que es caer en manos de hombres que aún con figuras tan duras como el femicidio eligen matar a mujeres año tras año en nuestro país. Ojalá que dentro de un año estemos hablando de estructuras más severas, que estemos hablando que el femicidio no permite ninguna libertad condicional, que estemos hablando de alguna mente que diga, che, tengo esta solución o en otra parte del mundo vi que se aplica esto y da resultado, y no caer en este pobrerío permanente de ideas que lo único que hacen es tirar agua para una orilla y otra. Y como vemos siempre en la Argentina, no da ningún tipo de resultado.