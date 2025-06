Editorial Paulo Vilouta: "País roto" (26/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como como todos los días, porque ayer prestaba atención a los temas que discutían los argentinos que discutíamos los argentinos y digo no aprendemos más, no aprendemos más,estamos con un chip del atraso mental y a veces creemos que estamos en otros tiempos,algunos en 1945, otros un poquito más cercanos pero lo que están haciendo permanentemente a mí no me gusta esta historia de la casta pero me parece que están siguiendo un manual que le permite a Javier Mé y a su gobierno poner la pelota en el punto del penal y patear y convertir goles sin arquero, porque no hay nadie para atajar un penal,porque pareciera que se suceden un hecho tras otro para mostrar la inoperancia y la falta de tino para tratar algunos temas que le interesan a muy poca gente y que no tienen que ver con el funcionamiento de una república, se hace los goles, solo el gobierno argentino no le atajan uno.

Hoy tendríamos que estar hablando de la duplicación del presupuesto de la SIDE,Tendríamos que estar hablando del problema que tenemos con la primera que nos da en rojo el déficit de la balanza comercial, la preocupación en vez de estar tan enloquecido por la gente que viaja a ver el Mundial de clubes, Qué sé yo el déficit que tenemos con un dólar barato para que los argentinos gastemos afuera y no tengamos plata dentro Pero estamos discutiendo temas que son insólitos y que acaparan la tensión de gente que tiene que manejar los destinos del país,Eso es lo grave, porque si nosotros que somos ciudadanos, estamos distraídos o estamos en temas menores, no pasa nada,Somos una sociedad en algún momento a la deriva, pero los que tienen que tomar decisiones están en otro mundo y además vuelvo a repetir.

Nadie le puede marcar la cancha al gobierno argentino porque tienen un nivel paupérrimo y por eso quedaron afuera perdiendo todas las elecciones, ganando una persona que hace dos años era un ciudadano común y corriente,Senado ayer la reelección, 22 a 22 de empata a la señora Magario haciéndose la graciosa, No sé de qué se hace la graciosa 100000000 por mes cada diputado y cada senador, un curro fenomenal en la provincia de Buenos Aires.

La legislatura más cara,Les pregunto en la calle cuántos senadores y diputados provinciales conocen?Tal vez me dicen Bernie, Teresa García Campbell no los conoce nadie,un curro monumental, un gasto, una pelota de plata después del cachivache, ese vergonzoso delictivo de ese señor Rigaud apodado chocolate vaciando cajeros automáticos marcando cuál es el plan estratégico que tiene la legislatura bonerense?Una falta de control total 100 palos mensuales por cada diputado y cada senador,realmente increíble.

Y ayer vemos a nuestra gente votando esto y felices de la vida por los resultados y abrazándose y ahora irá diputado y ojalá se caiga y se muera porque es una falta de respeto y es una vergüenza absoluta para todos los ciudadanos que nos rompemos el alma pagando impuestos en la Argentina mientras esta gente está en otro planeta está en otro mundo,Además, no sirve porque el gasto es monumental y el rendimiento es paupérrimo,escasísimo nivel de trabajo, dos sesiones ordinarias, tres extraordinarias,Un desastre, una vergüenza, diputados y senadores con fueros que creen que pueden entrar a visitar a Cristina Fernández porque tienen fueron,Déjense de joder.

Dejen de mandar mails porque el doctor Dalbón imprudentemente hizo esoHay 1000 personas que quieren ver a Cristina en un país de 47000000 es el 002.

Cristina Fernández está presa,No está en un all inclusive en Puerto Pollenza o en América Central,dejen de jorobar con esa historia,Si quieren ir a visita, respeten el régimen de los presos como hacen un montón de familiares de presos que van a Marcos Paz, a Villa Devoto, eh a Mercedes, a campana,La señora está presa por corrupción contra el Estado les guste o no les guste y si quieren imponer los fueros porque se creen que son diputados y están en otra frecuencia,Los fueros son para otra cosa, no para ir a patotear y meterse en la casa de Cristina, que creo que en la mayoría de los casos a esos diputados y senadores que hoy se hacen los cancheros ni los va a recibir porque ni los recibía en el Instituto Patria M si lo va a recibir en su casa,Ustedes déjense de hacerlos valientes porque tienen fueros, porque realmente son un papelón,Alperovic, un violador en Puerto Madero,16 años la condena por violar,Tiene nueve causas contra su sobrina, su sobrina contra él y el señor apenas cumplió 70 en libertad.

Quién lo libera y le da esta domiciliaria que ahora empezaremos en el régimen,Quién puede ir Quién no puede ir?La familia, no la familia, la novia, no la no.Bueno, la verdad, otro tema saturante, Pongan un régimen para todos los que están en domiciliaria porque cada vez vamos a tener más y nos dejamos de molestar con el tema.

Quién le da este beneficio?El doctor Ramos Padilla, padre de un polémico juez militante,Saben que publicó este hombre en Twitter o en X hace un tiempito,defendía el feminismo y le da la la la posibilidad al Perovic de estar en Puerto Madero, donde violaba a la víctima,Una reforma judicial debe tener perspectiva de género, decía el juez,Terminemos con los machistas que no atienden la violencia y recién se ocupan cuando hay un femicidio,Doctor Borre el tuit o lleve alperovich otra vez al penal, un violador en Puerto Madero, eh? a partir de ahora en Puerto Madero, no conforme con todo este dislate del día de ayer con las domiciliarias que se creen que son insisto all inclusive los señores presos y las señoras presas.

Ayer discutimos en la Argentina el día del empleado público,Por qué?Porque querían tener viernes, sábado y domingo libre,Les recuerdo que hay un día para todos los trabajadores públicos privados, que es el 01/05,pero a su vez en la Argentina inventamos mañana el 27/06, el día del trabajador Público, el 13/11, el Día del Trabajador de PM y el 27/11 el de Aés,Lamentablemente, el país está pinchado, fundido.

Se terminaron estas idiotes sublimes,Tienen el asueto, pero no tienen la posibilidad de faltar porque nosotros pagamos con los impuestos a los empleados públicos y lo necesitamos que trabajen como trabaja todo el país en un país que está roto y en un país que está pinchado.Se acuerda los municipios que el día del cumpleaños la gente no iba a trabajar y discutían eso,Por favor, 2025,estamos con un atraso y para terminar hoy sería muy prudente que el gobernador de la provincia, Axel Kitsilov, desactive de funciones a la señora Alessia Aigar, ni la conocemos.No ministra de la Mujer y la Diversidad en la provincia de Buenos Aires,Seguramente un ministerio con un gasto sublime está en el La señora fué captada vandalizando el domicilio de José Luis Espert y tirando excrementos, O sea, tenemos una tiradora de caca como ministra de la mujer y la diversidad en la provincia de Buenos Aires, esta mujer hoy tiene que estar afuera porque no solamente es una ridícula, sino que también tiene un cargo público y le estamos pagando nosotros y estamos cansados de pagar diputados y senadores a 100 palos por mes.

Ministras que no tienen función, gente que han hecho de la política una forma de vida extraordinaria,Cuando los argentinos se rompen el lomo y no llegan a fin de mes, solamente el 30% lo hace,Tenemos este tipo de ejemplos que realmente dan vergüenza y que hay que tomar algún tipo de determinación, porque nosotros, los ciudadanos tomamos determinaciones,el hartazgo a la corrupción, el hartazgo a la falta de respeto, pero no alcanza, siguen insistiendo,los presos pidiendo cosas que no le corresponden.

La ministra tirando caca a la puerta de no sé qué Alperovich en Puerto Madero, cumpliendo solamente un año de prisión después de nueve casos de violador,ahí tranquilo y viendo ahora quién lo visita y discutiendo el día del empleado público,Por favor, cambiemos la agenda,sean un poquito más prudentes.Háganle un poquito más difícil la vida al Gobierno,No le pongan la pelota en el punto del penal,se retira el arquero patía y convertía el gol,están convirtiendo goles todos los santos días con muy pocas cosas, porque el resto está en otro planeta, en una Argentina que discute temas de 1945 o de 1990,pero no de estos tiempos cuando el mundo avanza inteligencia artificial, reuniones por todos lados, comercio internacional, acuerdos con los países, entre todos tratados, cambios,no tanta rascada.

Por favor, no tanta rascada,Tratemos de repensarlo,a ver si hacemos un país un poquito más serio y donde los que estamos del otro lado del mostrador, lejos de estos temas judiciales, lejos de todos estos temas políticos, tenemos una vida, un poquito más digna, un poquito mejor y en sintonía con los países que crecen