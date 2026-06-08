Editorial Paulo Vilouta: "Postal compleja" (8/06/26) #Vilouta910

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Tome un minuto como todos los días, ayer vivimos un un día difícil de poder enmarcar, porque sentimos y vimos una postal compleja, si la queremos encasillar, mucha gente, muchos fanáticos que viven en una Argentina donde no se sienten representados, gobernado por Javier Milei, que es la síntesis o la expresión del fracaso de la tradicional política en la Argentina, porque la gente en un momento le puso un no sabemos si transitorio o más largo, ¿Eh?

Con la llegada de Javier Milei y un peronismo que hoy está muy desorientado, ¿No? Entre el liderazgo en retirada de Cristina Fernández, presa inhabilitada de por vida, más allá de los sentimientos de la gran parte de los concurrieros en el día de ayer, y la falta de un liderazgo nuevo que aparezca, rompa, y que no tenga hoy tantas discusiones, porque el liderazgo viejo está obstaculizando a lo que puede ser el liderazgo nuevo o las nuevas canciones, o encontrar un un candidato eh más de consenso al cual digan che le ponemos alforme roja para que le gane a Milei o a quien sea en la próxima y no le ponemos siete mil quinientos obstáculos para ver si hacemos todo lo posible para que pierda. La desorientación del gobierno ante un hecho inimaginable hasta el día viernes también es realmente llamativo ¿No? Más de quince mil personas por hora frente al féretro del indio y en esa capilla ardiente y ocho kilómetros de cola. Llamativo porque puede haber un gobierno que no comulgue con la idea del músico y demás, pero me parece que en algún momento alguien tiene que estar capacitado para tomar una iniciativa, para ser más cercano, para hablar con la familia, para ponerse a disposición, después la familia define, decide, porque son los dueños del momento.

Pero a veces esta frialdad, solamente un tuit del secretario de cultura, alguien me va a decir que no hay gente del gobierno argentino que no ha estado cerca de la música del indio. Alguien me va a decir que no hay un montón de argentinos que votaron a Javier Milei y que escuchan al indio. Todo esto tan separado, todo muros de un lado eh de pensamiento, muros del otro, una cosa realmente imposible de poder entender.No hubo Casa Rosada para mí con Buentino, no hubo congreso, imposible hacerlo en el congreso, nadie quería el velatorio, seamos sinceros, porque cuando averiguamos mucho decíamos, no, pero no me lo traigas a mi cancha, no, pero no me lo traigas acá a la ciudad, y no, pero no me lo traigas a tal lado, porque había reflejos y recuerdos de desorganizaciones brutales como fue, por ejemplo, lo de Diego en la Casa Rosada, se acuerdan con enfrentamientos de barras bravas, con gente trepada a a a los al a las rejas, ¿No? Con Alberto Fernández, con un megáfono, como si fuera un organizador tratando de ordenar, no hubo cancha de fútbol que podría haber sido la de Huracán y la de Racing. ¿Qué vemos?

Nosotros allá trabajamos todos muchas horas, escuchamos a mucha gente que fue entrevistada para ver su momento, vemos una comunidad enorme donde conviven varias generaciones, ¿Eh? Que esto es destacable. Rituales de admiración al músico, hablamos de una misa, ¿Eh? Más que de recitales, un vínculo con la política muy focalizado, y que algunos quisieron acaparar en las primeras horas, y que después fueron atenuando, porque todos los argentinos tenemos derecho a pensar lo que se nos da la gana, y nos puede gustar algo más o menos, pero no tenemos esta costumbre y esta locura de este carácter tan transitivo que algunos han instalado en su vida en la Argentina.Si yo soy K, tengo que tener estos gustos. Si yo no soy K, tengo que tener otros. La verdad que es muy precario ese tipo de pensamiento.Y ayer se trató en un principio de sacar algún tipo de ventaja. Che, ojo que esto no puede venir bien. Che, ojo que esto ojalá salga mal.Y empezaron con un tipo de especulación que después con la multitud y con el paso del tiempo comenzó a opacarse. La despedida sin lugar a dudas supera el rock.

Esto es algo más que el rock o o el fanatismo de muchos argentinos por el rock.Eh se generó durante cuarenta años eh todo esto de eh de militancia en el país de Solari. Eh misas y y militancia, una militancia de generar trescientas mil personas en un sitio, cuatrocientas mil, doscientos cincuenta mil, algo realmente imposible. Y yo le decía que se generó durante tantos años y que fue transmitida porque ayer veíamos en la despedida alguien que decía yo soy el abuelo de él y yo soy el nieto de aquel o yo soy el hijo, es decir, abuelos, padres, hijos, compartiendo la mística del músico y el paso del tiempo.Ayer trabajaron muchos los sociólogos. ¿Mm? Rechazando la idea de una traducción automática entre lo que es la identidad cultural y la identidad política eh del evento porque vuelvo a repetir muchos trataban de sacar ventaja y yo escuchaba en la mayoría de las personas que eran entrevistadas por los compañeros aquí en la radio y en en los canales de televisión, en los nuestros, en A veinticuatro y en América, que había mucha gente que estaba como preparada para irrumpir. Cualquier charla que tenía un tono emocional para venir a gritar, eh, aguante Cristina, o Milei, sos un hijo de una cosa que no tenía nada que ver con el momento.O agradezco al intendente por no sé qué cosa, ¿Qué agradecer? Es la obligación que tienen los dirigentes de organizar una vez algo como la gente que entre paréntesis digo salió realmente muy bien porque la policía tuvo un rol principal pero secundario no tan visible y los bomberos de la provincia de Buenos Aires estaban al frente de la situación. La observación, la lectura, que surge como consecuencia, muchas veces de querer interpretar cosas que realmente no pasan. Y ayer algunos trataban de encontrar una demostración política contra el gobierno de Milei o como un presunto regreso del presunto regreso del kirchnerismo en un momento realmente muy complejo y muy difícil ¿No? Porque la gente que está ahí lo más probable que muchos hacían conocer su fanatismo político y habrán habido un montón que no cuentan nada, que después en el momento de la urna cambian, deciden, y que producen los cambios que tiene la Argentina de hoy.Mucha gente optó por otro camino, ¿Hm? Y me parece que fue el más lógico y es el buscar no dividir ante el dolor de de la despedida eh buscando esta cuestión política y esta cuestión de grieta y este en enfrentamiento eh casi casi eh permanente que tenemos lo los argentinos. Me parece que como sociedad al ser eh hay cosas destacables. Una el autocontrol para que esto fuera seguro y para que no tengamos que tener un policía encima a todos para comportarnos como como corresponde.Y me parece que también como síntesis para terminar hay algo importante ¿No? Y que lo destacamos permanentemente. Y no dependemos de ningún político circunstancial. El hecho de tratar de respetarnos entre todos nosotros en una sociedad sin preguntarnos cómo pensamos.Sin mezclar. Sin juzgar. Con el solo derecho de poder sentir algo.Y me parece que lo de ayer fue una muestra importante en esta materia porque más del noventa por ciento de una concurrencia multitudinaria en un evento doloroso y bien organizado hizo que mucha gente no mezcle no juzgue y que solamente vaya a la despedida del indio Solari con el derecho a poder sentir sin que nadie digite sin que nadie obstaculice y que sin que nadie trate de sacar algún tipo de ventaja ventaja que favorece a muy pocos y no a la mayoría de esa multitud que ayer mostró un momento difícil de carencias de economía baja y tal vez de un futuro con no tanta esperanza