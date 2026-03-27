Editorial Paulo Vilouta: "Problemas internos" (27/03/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días terminando esta semana porque el gobierno estará agradeciendo que las semanas son cortas, dirá che que bueno lunes y martes y la que viene jueves santo y viernes santo para tratar de frenar tanto desgaste interno y la verdad que es incomprensible que en un país como el nuestro que tiene tantos frentes abiertos, pobreza, indigencia, falta de educación, cerrar un pasado repleto de corruptos que lo dejaron al país de rodillas, temas brutales a resolverse la justicia, un ex presidente hoy procesado por violencia de género, nadie que haya invocado un plan económico para decir bueno hasta que comenzó ahora que estamos con 2 o 3 por ciento mensual derrotamos la inflación, tenemos un plan de crecimiento, no, con todos los problemas que tenemos hoy estamos ante un desgaste interno, un gobierno en pausa y en una reiteración en lo que tantas veces hablamos dentro del delito, una reiterancia permanente de hechos que empañan las gestiones pero que en definitiva no solamente empañan una gestión presidencial sino que atenta contra el momento de los argentinos.

¿Quién se acuerda hoy de la gran semana en Nueva York Argentina Week? Absolutamente nadie. ¿Quién se acuerda de Expo Agro que tuvo una semana brillante el campo argentino? Absolutamente nadie.Hoy la ministra Sandra Peto Velo va a presentar un plan donde tenemos 78 mil pesos en 900 mil planes que no sirven de nada porque nadie puede vivir con 78 mil pesos colgados del pasado y con intermediarios con gerentes de pobres que nos arruinaron en mucho tiempo y arruinaron fundamentalmente a los pobres. ¿Qué va a ser la presentación de un plan para que vuelvan los oficios en la Argentina? Para que una persona en vez de cobrar un plan no toda la vida porque lo puede cobrar durante un tiempo, pueda ser un electricista, pueda ser un plomero, puede ser un gasista matriculado, puede ser un carpintero. Esto queda en segundo plano.¿Por qué?

Porque hay que ir con Adorni y el presidente de la nación para ver si logran blindarlo o ponerle una capa de cristal. Estamos perdiendo oportunidades impresionantes. Gobierno en pausa.Una situación realmente increíble. ¿Qué lo salva hoy cuando mira más allá del horizonte, cuando mira la otra costa? No hay un rival político de fuste enfrente, no hay un rival político competitivo y taquillero y no hay un rival político que hoy en la Argentina diga, ché, teníamos que hacer esto o este es el camino. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Se suben en los errores garrafales del gobierno para criticarlos, pero no veo que solucionan cosas.Ayer hubo una convocatoria de Axel Kicillof, tal vez el contendiente más importante que tiene Javier Milley con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Fueron 62. ¿Cuál era el plan del día? Criticar a Milley.Yo dije, no, van a hablar de sacar una ley antimotochorro, van a hablar de terminamos con los celulares en las cárceles, van a hablar de terminamos con la tecnología de las cárceles, van a hablar de la reiterancia que los ladrones entran, salen, entran, salen y cuando los agarran dicen, ché, ¿cuántos antecedentes tiene el señor? Y ya 10, delito, 11, 9, 8, 7. Digo, ¿hablarán de un lineamiento económico diferente al de Milley para diferenciarse? ¿Para ver cómo salimos del momento y cómo reanudamos la economía? No, estamos en pausa permanente, estamos en punto muerto. Es un país donde hay que estar sujetando el auto para que no nos caiga por el barranco permanentemente. Una cosa realmente increíble.Terminamos una semana, repito, corta, que al gobierno le resultó eterna, porque el tema Adorni no alcanza con que esté con Milley y con Petovelo en un día importante para el gobierno argentino, porque ayer el piloto que facturó del viaje contradijo a Adorni. Y vuelvo a repetir, por más argumentación, si no presentamos documentación, van a seguir hundiendo a Javier Milley, que hoy ya tiene números que son mucho más complicados y que sabe que tendrá que hacer un gran gobierno en los tramos finales reanimando la economía para no tener un contendiente que le pueda ganar un supuesto Balotage. Semanas cortas, días eternos, situaciones que no se aclaran, pasan las horas, pasan los momentos.

Nadie tiene una verdad en la Argentina. Hay dos versiones sobre todos los temas. La única supuesta fórmula que quieren caminarse para competir ahora con fuerza, Grabois-Bregman, dicho por el propio Grabois.El resto ya especulando y viendo y deseando que se enfríe más la economía, no trayendo un plan que uno diga, che, la pucha, mira lo que piensa este, mira lo que piensa la otra. Empantanados, como siempre, en las mismas cosas. Terminamos una semana, menos mal que fue corta, aunque fue eterna para el gobierno argentino.