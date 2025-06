Editorial Paulo Vilouta: "Punto de encuentro" (24/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Hoy vamos a comenzar a hablar en la Argentina otra vez del famoso Consejo y ojalá podamos avanzar en algo,No, porque yo veo un país que y en esto voy a coincidir con Cristina Fernández, aunque no me lo crean, no puede votar cada dos años y no puede estar paralizado y viviendo en campaña porque las campañas son promesas, pero nunca hay una realidad.

Y este Consejo de mayo, que va a reunir a todos, incluido también a muchos sindicalistas,yo me quedé alguna vez atento cuando desde trenes argentinos decían Nosotros no podemos negar en algún momento que necesitemos que ingresen los capitales privados.Por supuesto, armando algo decente y controlado por el Estado para que no entre alguien lo explote y después, si hay un problema, se haga cargo el Estadopero si no cambiamos algunas estructuras en la Argentina, vamos a tropezar una y 1000 veces con la misma piedra.

Después, en este tipo de consejos que le ponemos el nombre que queremos consejo de mayo y no sé cuánta historia lo importante es que estén todos y hoy hay algunos proyectos donde sobresalen los del radicalismo que ha trabajado porque la Argentina tiene que hacer reformas, nos guste o no nos guste y yo digo nos guste o no nos guste, porque tal vez lo que tenemos hoy algún tipo de beneficio o algún tipo de privilegio en la Argentina Creemos que no hay que hacerlas.

Si hay 9000000 de personas que están en negro, pareciera que sí,Si yo estoy en blanco, no puedo decir C no hagan ninguna reforma porque yo estoy bien y el resto es que los cubra alguien.

No, no es así,algo está sucediendo y aleatoriamente la reforma laboral, donde hasta van a participar sindicalistas argentinos,está atada a lo que es una reforma previsional de un sistema que ha explotado en la Argentina y que lo mantenemos dándole un poquito de oxígeno,pero los jubilados cobran 300000 MXN.entonces me parece que con la reforma laboral, que sería busquemos un sistema para tener mayor cantidad de trabajadores registrados en blanco para que tengan mejores beneficios,También vamos a estar beneficiando al otro sector el previsional.

Por qué?Porque va a haber aportes sin aportes.En ningún país hay jubilaciones serias, buenas y dignas,Lo que hay es este desastre argentino donde aporta uno y necesitamos cuatro que aporten para generar una jubilación a futuro.nosotros hoy porque lo vemos desde lejos y me imagino si si hay gente joven escuchando no dicen qué sé yo el día que me jubile.

Qué va a ser de mi vida?El día que te jubilás empieza la tragedia porque inventaron un sistema inviable en la Argentina, sin aportes y con salida de ingresos magros y hoy un jubilado salvo en contadas excepciones, puede mantenerse o sostenerse solo porque con 300000 más un bono no vive absolutamente nadie en la Argentina Hoy salieron unos datos que una familia necesita promedio en la ciudad de Buenos Aires Cuatro personas casi 2000000 de pesos El 50% de los argentinos, según el Indec, hoy está ganando 1200000 o menos de 1200000.Imaginen un jubilado a 300000 reforma laboral urgente,reforma provisional urgente reforma fiscal urgente porque nos pasamos pagando impuestos y somos pocos los que pagamos impuestos y lo que tenemos que lograr es que la mayor cantidad paguen impuestos para que reemplacemos a los que pagan mucho y tengamos un.de equilibrio,ojalá sea un.de encuentro, porque si de lo único que vamos a hablar es de la campaña en la provincia de Buenos Aires Si de lo único que vamos a hablar es la interna del PJ,lo único que vamos a hablar des de la interna de la libertad avanza con el pro o de Cristina Fernández y salió al balcón o le dan permiso para que la visite.

No sé quién estamos fritos como país,Tenemos que buscar algo hacia adelante y si decimos hacia adelante, la Iglesia también puso ayer un llamador muy, muy severo con el tema de la invasión del narcotráfico en los barrios populares de Argentina en países como el nuestro, la Iglesia católica y la Iglesia evangélica en menor medida, porque no tiene la potencia que tiene en Brasil,trabajan y mucho para evitar que un montón de chicos caigan en la droga, no solamente en el consumo, sino también en la administración y en la venta, lo que llamamos nosotros comúnmente los soldaditos de la droga Pibes que dicen Che, el Estado me da una a mi mamá le da una asignación,de 2 MXN y a mí el narcotraficante me da una guita con la cual puedo comprarme.

No sé qué cosa mentalidad de un chico de 13 12 años que no sabe en el lío y en el problema que se está metiendo,Pero eso existe y con mucha fuerza en la Argentina,La Iglesia hoy le advierte al Gobierno que la retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchas personas a la muerte a través de parroquias, capillas, hogares de Cristo, centros barriales, Cáritas uno montón de organizaciones católicas y evangélicas que trabajan muy, pero muy bien.

Pero cuando miramos los números del trabajo, realmente nos agarramos la cabeza porque dice que todos los jóvenes coinciden en que el consumo saben a qué edad comienza a los 13 años en la Argentina y fundamentalmente en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, pero que también existen chicos que a los nueve años ya están en consumo con las drogas cuando preguntan quiénes los pueden cobijar?Quiénes los pueden respaldar,sostienen que la mayoría de las familias están estalladas, no solamente por lo económico, por el consumo, por los malos tratos, por los divorcios, por la poca idea de familia, escuelas desbordadas, muchos barrios populares que están ocupados por los tranzas y cada vez más desconectados de la vida de una ciudad.

El entorno barrial, dicen, es percibido como una amenaza constante y la mitad de los jóvenes que entrevistaron y que la Iglesia hizo este trabajo dicen que consumen o consumieron drogas y consideran que las tres razones que los llevaron a esto son la vida en la esquina.O sea, no estudian, no trabajan, están todo el día dando vueltas y la esquina es el.de encuentro tratar de olvidar las dificultades de su familia, de sus hogares, obtener algún tipo de ingreso o algún tipo de reconocimiento a través de la droga que no lo tienen en espacios de la vida común realmente,es alarmante lo que está planteando la Iglesia Vuelvo a repetir y lo repito todos los santos días.

Esto no empezó hace un año y medio con Javier Milei,Sí se puede haber profundizado porque el Estado está muy ausente.es un problema que lleva décadas en la Argentina y que no le prestamos atención le prestamos atención solamente cuando pasó en Rosario lo que pasó con el supermercado de la familia Messi, que Alberto Fernández se hizo el Lario, pero tuvo que ir corriendo a meterse en un tema tan sensible.Le dimos la razón a Maximiliano Pullaro cuando puso límites en las cárceles de la ciudad de Rosario y de Santa Fe, donde el narco manejaba desde adentro lo que pasaba afuera pero después del tema narcotráfico no escucho absolutamente a nadie hablar en la Argentina.me imagino Si tienen un hijo o un nieto en adicción, cómo hacer en la Argentina para poder recuperar a un chico, un estado totalmente ausente o porque roba o porque ineficiente, pero absolutamente imprescindible y necesario para marcar los lineamientos de un problema muy grave que Tendremos problemas de inseguridad.

Los tenemos.

Tenemos problemas económicos, los tenemos Tenemos problemas de pobreza, los tenemos, pero también remarquemos.

mucha fuerza, algo que está marcando la Iglesia Católica y la Iglesia evangélica,Tenemos un serio problema de narcotráfico.

Tenemos un serio problema de consumo y tenemos un altísimo grado de adicción Así estamos y sin resultados a la vista positivos y con resultados muy negativos y con una gran parte de la población hoy sumida en este problema que por el momento en Argentina