Editorial Paulo Vilouta "Punto final"

Ayer, cuando se conocía la noticia de este senador Kueider cruzando un puente internacional con más de doscientos mil dólares. Lo primero que se me vino a la cabeza es cómo vamos a tratar este tema los argentinos o los que estamos al frente de los medios de comunicación, que tenemos este privilegio de poder hablar todos los días con ustedes que nos escuchan y la política en general.

Y lo que pensé, lamentablemente se cumplió, porque nada más lejano a preocuparme la situación de este senador y su secretaria. Y no me importa el vínculo si son amantes, si son amigos, es es un tema absolutamente aleatorio y que no tiene importancia, como tampoco tiene importancia que hoy estemos ante un caso de contrabando. O ante un caso. donde el abogado que habló con nosotros, el doctor César Neder Centurión, nos quiere hacer creer que estamos ante un típico caso de bagalleros que van a comprar cosas a Paraguay y las traen a la Argentina.

Este tipo de tratamiento me importa muy poco, porque si es contrabando habrá una sanción aduanera y será un problema para el que sale del país con las divisas, porque acá hay un problema mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más serio. Y es que otra vez hay un político involucrado en situaciones que huelen a corrupción.

Me importa muy poco si el Señor pertenece al kirchnerismo o pertenece a la libertad, avanza desde este año. Me importa realmente muy, pero muy poco lo que dice la vicepresidenta Victoria Villarroel y Cristina Fernández de Kirchner, que no tendría que hablar de corrupción hasta que no explique por qué la justicia la ha condenado por corrupción a ella por más de ochenta y siete mil millones de pesos.

Lo que me preocupa es que tengamos un nivel político tan paupérrimo en el día de ayer que lo primero que hagan es agarrar Twitter, publicar la boleta de Cristina Fernández con Alberto Fernández y este sujeto Kueider y despreocuparse por una persona que tiene antecedentes y denuncias por enriquecimiento ilícito.

Pareciera que a la política el concepto y la carátula de enriquecimiento ilícito le pasa a muchos kilómetros de distancia. Y sí, los que no quieren ficha limpia, los que quieren vivir con fueros, los que tienen un cambio de vida que no se puede entender.

No me quiero olvidar ahora también de una señora que estaba al frente del Consejo Deliberante de Pilar llamada Pombo, que está siendo investigada por la justicia. Con un giro exponencial publicando en Instagram son tan caraduras, tan delincuentes que publican las cosas en las redes sociales como si fueran por el esfuerzo y por el mérito. Esta señora publicaba sus negocios en Mallorca o no sé dónde.

No les importa un bledo como este tipo y su secretaria cruzando un puente con doscientos mil dólares. Ustedes se creen que se ponen a pensar Che, nos agarrará alguien y no podemos justificar esta guita. No, porque tienen el cacito que dice senador nacional y creen que con eso lo arreglan.

Y después, cuando avance la investigación, veremos porque dicen que el hombre no estuvo muy predispuesto porque generalmente qué hacen en este tipo de lugares como la predisposición, como se logra entregando una cometa y pasando en estas fronteras escandalosas que tiene la Argentina?

Ni que hablar las que están vinculadas con Ciudad del Este ni que hablar. Cuando pasó el caso Loan, los especialistas nos contamos, nos contaron tráfico de armas, tráfico de divisas, drogas y personas como presumiblemente puede haber salido este chiquito corren tino hacia allí. Cuando surgió todo esto, yo dije vamos a empezar con el show de Twitter. Viste con la carita de de Kueider con Alberto y Cristina o votando la ley vas?

Ese es el nivel paupérrimo de la política argentina, no? De dónde salen los fondos? Cómo este tipo se escapa y sale del país con esta guita encima, presumiendo que nadie lo va a encontrar. Esa parte no le prestamos atención porque hay un sistema que está roto y que nadie controla. El senador tiene que presentar como toda persona pública que trabaja para el Estado todos los años. Una declaración jurada no presentó desde el dos mil veintidós. Quién controla esto hoy en el Senado? Vicepresidenta Villarruel tiene que agarrar al responsable de las declaraciones juradas y meter una patada en el culo y sacarlo. Estamos llenos de parásitos de gente que nos cobra dinero de empleados públicos al pedo. No hacemos nada.

No controlamos nada porque el senador no presenta la declaración jurada. Y tiene una investigación para enriquecimiento ilícito. De qué estamos hablando? En qué país estamos viviendo? Y paralelamente esto sucede porque hay un Dios que mira todo para el que cree. O un universo o o la creencia que vos quieras que acomoda las cosas.

Durante dos semanas tuvimos un fracaso rotundo moral en la Argentina, que es no a la ficha limpia, porque hay un sistema corporativo que protege a los delincuentes actuales y futuros. Y ayer discutimos los fueros porque en el dos mil veinticinco los políticos argentinos tienen fueros y el fuero se creó solamente para que fuera una protección verbal, no para proteger a alguien que tiene condenas por parte de la justicia y que se queda en el Congreso a vivir para no ir preso, como hizo Carlos Ménem, que fue una vergüenza muriendo de senador para no ir preso. No, pero acá no.