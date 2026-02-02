📣 Editorial Paulo Vilouta: "Realidad Argentina" (02/02/26) #Vilouta910

Embed

Arranca febrero, arrancan las extraordinarias para temas extraordinarios.

Por supuesto que febrero es un mes mucho más activo que enero pero no es la vorágine de marzo cuando formalmente con la asamblea legislativa el discurso del presidente de la nación arranca absolutamente todo. Pero formalmente en este primer día del mes hábil mi ley retoma la agenda con la que inauguró su gestión y encara un año que pretende ser mucho más calmo que el anterior porque el año pasado a esta altura estábamos debatiendo el discurso de Davos venía todo el escándalo de Libra el tema de la batalla cultural que se mantiene con mucha fuerza como eje vuelve a radicalizarse pero ahora nos encontramos con dos temas muy importantes la reforma laboral y la reforma para un régimen juvenil penal muy muy muy complejo en la Argentina cuando hablamos de arranca las extraordinarias para temas extraordinarios creo que estamos ante un momento de inflexión ¿Por qué?

Porque Argentina hace muchos años que tiene algunos problemas serios concentrados en estas dos grandes áreas lo laboral y la seguridad y lo que yo percibo y lo que noto que hoy arranca el mes de febrero y arrancamos estos dos temas con una resaca después de un mes de enero de algunos debates de de falta de motivaciones de falta de ideas que realmente me preocupan porque a esta altura tendríamos que estar realmente felices de la vida presumiendo que en dos áreas donde estamos con aplazo podemos mejorar y siento y percibo que estamos desgastando energía anoche hubo una guerra de tweets entre el actual ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires el señor Alonso el señor gobernador Axel Kicillof y la señora senadora ex ministra de la nación Patricia Bullrich para mi gusto escandaloso porque hoy nosotros cuando corremos el telón y arranca las extraordinarias para temas extraordinarios tendríamos que estar como les dije a lo largo del mes de enero que tal vez no estuvieron con nosotros la posibilidad de decir che entre todo este menú de opciones me quedo con el de este o con el de esta porque este es brillante me sorprendió la CGT me sorprendió la CTA me sorprendió ATE me sorprendió el gobernador de tal provincia me sorprendió la diputada y veo la ausencia de ideas veo que en la Argentina dejamos a un lado a seis millones de personas que salen todos los días dependiendo de Dios para que les dé buena salud porque no tienen un solo derecho un solo derecho hoy y no van a tener un solo derecho en el futuro si no cambiamos una ley laboral porque ni siquiera van a tener una jubilación la Argentina en materia laboral está repleta de emparches desde el dos mil once no hay contratación formal hay un montón de gente nuevas tareas que hoy está colgada de un pincel hay gente que dependerá de una moratoria para cobrar dos pesos veinte si alguna vez vuelve no tienen nada si no trabajan no recaudan y tendríamos que respetar a ellos y fundamentalmente el gobierno la oposición los sindicatos todas las organizaciones sociales diciendo pero apabullamos al congreso presentando proyectos diferentes y elegimos cuál es el mejor la preocupación de la cgt y de los sindicatos es manejar y mantener la caja qué más le conviene a un sindicato que tener más trabajadores más afiliados más aporte no no están como concentrados en lo que tienen pescan en su pecera y se creen que son grandes pescadores entonces el sindicalismo argentino hoy está en un déficit descomunal porque va por el sentido contrario el sentido común sería que hoy el sindicalismo diga apertura económica menos aportes patronales mayor posibilidad de contratación de gente esta gente hace aportes para jubilaciones todo batado para mejores jubilaciones baja de impuestos pero hoy el sindicalismo argentino la única preocupación que tiene es cuidar la caja y como ciudadanos vemos un sindicalismo que está con muchos sindicalistas no todos por supuesto que hay honradísimas excepciones de gente que no puede justificar su vida viven en mansiones se trasladan en autos de cien mil dólares viven una irrealidad y defienden la caja defienden la caja como único argumento también veo a muchos gobernadores que no presentaron ningún proyecto que defienden la propia quintita no me toques el impuesto a las ganancias mira que me recortaste acá mira que me recortaste allá algunos hicieron orden en sus cuentas hoy veo que Neuquén tiene superávit fiscal otras provincias todavía y andan con algunos vicios o algunos desquillos o algunos golpes de populismo de otros tiempos y los números no le van a cerrar ni con la reforma laboral sin la reforma laboral nada porque viven una irrealidad creo que estamos muy desprolijos en esta materia porque vuelvo a repetir hoy tendríamos que estar apabullando la apertura del senado con mil carpetas y ahí elegir y decir que esta es extraordinaria esta es muy floja esta no sirve muy poco nivel en esta discusión que estamos teniendo y vuelvo a repetir sin trabajo bueno desde el 2011 y con un trabajo en negro creciente

Y sin ningún tipo de derecho cuando miro para el otro lado arranca las extraordinarias para los temas extraordinarios digo reforma juvenil veía el tweet del gobernador de la provincia de buenos aires no me quedo en esta discusión de kicillof y patricia que si el gobernador tiene los comentarios cerrados para que la gente lo lo critica el gobernador dice algo que es muy cierto argentina necesita un nuevo régimen de responsabilidad penal pero bajar la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de fondo totalmente de acuerdo no resolvemos los problemas diciendo saquemos el numerito 16 y pongamos el numerito 13 atrás tenemos que hacer algo urgente porque acá no solamente hay que aislar a un menor delincuente para que no siga robando para que no siga matando para que no siga violando pero tenemos un desafío tratar de incluirlo o de reinsertarlo a la sociedad pero si dejamos hoy lo que tenemos vamos a permitir que ese ladrón de 12 sea un ladrón más potente a los 13 sea un ladrón con mayor capacidad a los 14 que lo más probable caiga en algún tipo de enfrentamiento en un hospital en una comisaría en una cárcel o hasta la muerte como ese nenito elías que murió formando parte de una banda de mayores con 12 años la semana pasada y la familia despidió el cuerpo del chiquito a los tiros en la puerta de una sala velatoria no nos podemos quedar hoy con no no hagamos nada porque lo que está pasando es dramático es espantoso no sé si vieron ayer imágenes un instituto de menores donde un pibe rompían las rejas y se rajaban en los institutos de menores que hoy nos salen muy caros en la argentina y que son el eslabón de contención las cosas no funcionan hay una corrupción galopante hay celadores que lo único que pueden hacer es la tarea de un guardia no hay especialistas son chicos violentos son chicos que han decidido y han elegido otro modo de vida porque porque se cayó la figura familiar en la argentina porque entró el narcotráfico con mucha fuerza y porque el consumo es exponencial por eso me extraña que hoy algunos digan con tanta comodidad y tanta tranquilidad no hagamos nada dejémoslo así como está así no funciona y me parece que para el tratamiento de dos hechos extraordinarios tenemos que estar a la altura de lo extraordinario con proyectos con ideas no solamente pensando en la próxima elección

si ponemos 13 la gente nos va a votar si ponemos 13 la gente no nos va a votar no pasa por ahí algún día los vamos a distinguir señores políticos señores sindicalistas porque tengan ideas brillantes ojalá que lo entiendan que no todo es la especulación que no todo es un tweet que no todo es un retuit que no todo es una descalificación empieza un mes de grandes desafíos ojalá que el tratamiento de las extraordinarias esté a la altura de los que tengan que asignar el futuro de nuestro país en materia laboral por más trabajo y en materia del régimen juvenil por menos chicos delincuentes y más chicos capacitados y más chicos recuperados en una argentina que hoy tiene números alarmantes