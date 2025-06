Editorial Paulo Vilouta: "Realidad Distorsionada" (27/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y cerramos la semana,Después vamos a estar la próxima hora con Clara, como todos los viernes, haciendo el mano a mano con con Clara Mariño Pero hay de estos tres temas que están dando vueltas por mi cabeza que no termino de de poder entender comprendo que ayer, más allá de la discusión que tuvimos con el señor Aguiar, que representa a los empleados estatales sobre ideas y que él me decía a usted le escriben,No sé qué cosa y yo le decía a usted no sé qué historia.

Bueno, más allá de la confrontación del momento mediático, me llama la atención que en la Argentina tenemos un sistema laboral en crisis de demora y de acumulación de expedientes sin resolver y me llama la atención que ayer, en menos de 12 horas, se haya resuelto con tanto entusiasmo por parte de la jueza Moira Fulana,la posibilidad que hoy tengamos asueto y no trabaje gran parte del Estado porque es el día del empleado público, más allá de los gusto,Yo creo que los países progresan, que los tiempos van mostrando otros caminos, que hay que hacer esfuerzos sobrehumanos en países como el nuestro,En la Argentina hay 300000 juicios laborales sin resolver pero hay una jueza que tiene 10 horas para dejar de lado un decreto y determinar que hoy es un día donde tiene que haber asueto.Entonces tenemos el día del trabajador, el 01/05, el día del empleado público de no sé qué cosa el día del empleado de PAM, el día del empleado de Ansés, el día de no sé qué historia,Venimos de una semana con dos feriados, la anterior por Gemes y por Belgrano y me parece que estamos para cosas más importantes, más allá de los juicios, si tiene que ser o no asueto, si tiene que ser o no fin de semana largo,repito en la Argentina hay 300000 juicios laborales sin resolver,Son datos de la Superintendencia, riesgo de trabajo con jueces perezosos, con jueces que no resuelven con jueces lentos, pero con una prontitud extraordinaria cuando hay que vulnerar en este caso, un decreto que marcaba un camino diferente cuando hay un asueto de por medio,el tema dos tiene que ver con esta aplicación que van a ver,Cristina Presa Cristina Libre, sitio oficial de Cristina Libre, que levanta la voz por una libertad de Cristina Fernández, víctima de una condena injusta y sin pruebas y hecha por los medios,Mirá qué poder tenemos C Cristina es inocente.

Este espacio nace para abrazar el clamor popular, convocar a la militancia y a todos los que creen que la democracia es así y no se resignan a la proscripción,apoyala con tu firma, dice y después te ponen cantidad de días presas sin pruebas,10 Cristina es inocente,amor con amor se paga apoyala con tu firma Cristina libre y te marcan distintas secuencias de lo que es un juicio sin garantías,Un objetivo real, la proscripción te hacen sumarte al WhatsApp,te muestran algunas caritas de quienes la defienden internacionalmente,Alguna habría que bajarla porque la verdad que no apoyan, eh?Son son caras de pianta, verdad?No, porque la mayoría tienen problemas con la justicia,No hay pruebas,solamente persecución política.Fotos de la señora en el balcón, gente con mucho marchandising, eh?

Bueno, una cosa realmente de la irrealidad absoluta,No es falso,Es proscripción,Cristina es inocente,Cristina libre,quiero decirle a todos los que tienen tanto tiempo y tanta inventiva y muchos de ellos tan obsecuentes, no para querer crear esta realidad paralela que Cristina Fernández, de la Argentina, fue juzgada a través de tantísimo tiempo y por más de 28 magistrados, sin ninguna objeción de ningún magistrado y sin ninguna objeción de ella cuando se sentó en el banquillo y de sus abogados en un juicio ordinario en Casación y en la Corte Suprema,si ustedes quieren hacer esto una cuestión de fe en creer o no creer porque se creen que esto es una religión o una cuestión de secta, háganlo,pero la distorsión absoluta que tienen de la realidad es apabullante,Yo puedo decir ahora está lloviendo, pero hay sol,no podemos inventar,No podemos hacer creer cosas que no son ciertas,Lean la causa,Yo sé que les cuesta mucho.

Les cuesta mucho porque hay una vagancia en muchos aspectos de la vida,No,Entonces creemos que todo es el subsidio que todo es viste? el fascito, la esquina, la birrita nos metieron en una cultura muy precaria desde el.de vista intelectual, pero agarran, tienen tiempo, la van leyendo despacito y tal vez comienzan a asimilar o a entender la contundencia de un fallo de la justicia argentina,después le gustará,Contarán día,Hoy es el 10,Mañana será el 11 pasado el 14 saldrá al balcón,La señora no saldrá,Querrá sacarse la tobillera,Querrá que entre los senadores querrá que entre los diputados pero me parece que Argentina tiene que ir a un camino mucho más serio, más allá de este grupo de fanáticos que toman causas y dicen cosas que no son ciertas,hay que leer la causa,Hay que empaparse de algunos temas, no repetir y no hacer de la Argentina una cuestión de fe, creo o no creo, porque el criterio de cada uno de nosotros se cae cuando las cosas pasan por otro lado, hay contundencia en algunas cosas y uno no las puede evitar por más que tenga un fanatismo y en este caso, un fanatismo que da lugar no solamente al fanatismo, sino a la complicidad, porque estamos hablando de gente condenada por corrupción,en un rato vamos a hablar con algún especialista y vamos a tocar este tema, porque también sería interesantísimo que la justicia, así como le está poniendo muchísimos límites a todos los pedidos de Cristina Fernández, nos diga a los ciudadanos qué significa ser un ciudadano con prisión domiciliaria, porque como todas las cosas, nosotros los argentinos entramos en excesos y hoy creemos que una prisión domiciliaria termina siendo casi casi un lugar de veraneo,un all inclusive,Vieron cuando van afuera que le ponen la pulserita y uno puede comer todo, tomar todo, ver todos los shows.Bueno, qué es la prisión domiciliaria,Por qué en la Argentina?hay tan poco límite para todo.

No sabemos nada,Se puede salir al balcón,No se puede,Se puede entrar,No se puede,Podemos tener visitas,Podemos no tenerlas,Dónde llevamos a cabo la prisión domiciliaria?porque salvo el señor Alperovic, que ya tenía una fortuna antes de entrar a la política y que ahora va a estar en un departamento de lujo en Puerto Madero, en el lugar donde dos de las violaciones de la cual es acusado se produjeron a ese espacio,viven en mansiones, viven en lugares que uno no puede,de creer porque son espectaculares y la mayoría son como consecuencia de la corrupción de la cual están acusados.

Entonces cómo es la prisión domiciliaria en la Argentina es un castigo más allá que uno tiene la posibilidad de moverse porque no tiene libertad o es simplemente el hecho de decir Bueno, listo,Estoy acusado de corrupción,Afané.No tengo problemas, pero vivo como un rey y hago lo que se me da la gana y entra el que quiero y cómo lo que se me da la gana y tengo un microcine y tengo piscina y tengo no sé qué cosa.

Bueno, vamos a hablar un poquito del desorden que son las prisiones,domiciliarias que se han puesto muy de moda en la Argentina con Cristina Kirchner, con Lázaro Báez en su momento con Amado Budu, eh, con Carlos Menem, con Milagro Sala, con Julio de Vido y con otros casos tan emblemáticos como es el del señor Alperovich, que apenas cumplió 70,algún juez amigo, dijo Che mejor que vaya a Puerto Madero a pasar sus días felices, eh?de los 15 años que todavía le faltan de prisión,termina una semana compleja con 1000 temas dando vuelta con un gobierno furioso, con tonos demasiado elevados, con descalificaciones permanentes,Pero vuelvo a repetir con un montón de cosas que miramos para atrás y nos hacemos los desentendidos de mirar el calendario,Sicché 2025 en la Argentina y pareciera que siempre hablamos de los mismos temas, porque lo de la cuestión laboral y el feriado, lo de la página esta de Cristina Libre y la proscripción y el Laufer y las cuestiones mediáticas que los medios condenan y manejan la justicia y no sé qué cosa hacen ver que lamentablemente pasan los años, damos vuelta y el calendario va cambiando, pero las costumbres y los temas siguen sin resolverse