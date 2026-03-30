Editorial Paulo Vilouta: "Resultado impensado" (30/03/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días, no voy a entrar en detalles técnicos, ya hablamos con el procurador, el doctor Amerio, y seguramente hablaremos con el titular de YPF, porque estamos ante un viernes donde los argentinos tendríamos que haber apretado los puños, decir gol de Argentina, no solamente los goles del mundial, cosas que nos tienen que ir bien a nivel país, gobierne quien gobierne. El viernes había una guerra en las redes sociales en medio de un acontecimiento histórico para la Argentina, porque como recién lo hablaba con el procurador, más allá de haber mantenido una línea desde el principio con Cristina Fernández, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández y con Javier Milei, tuvimos un resultado impensado, íbamos a perder 18 mil millones de dólares impagables, tal vez no se hubiesen embargado, tal vez no se hubiesen pedido acciones, tal vez hubiésemos tenido una situación de disgusto tras otro, y el viernes perdimos los argentinos la capacidad de festejo.

Estamos tan anestesiados con esta maldita grieta, que todo pasa por el tamiz de la grieta, de la autoría, no es de Milei, no es de Kicillof, no es de no sé quién, terminemos por favor con todo esto, tratemos de bajar un poquito, tratemos de no llevar todo al terreno electoral, el viernes fue gol de Argentina, porque una empresa emblemática que nos identifica, creo que hay dos en la Argentina, YPF y Aerolíneas Argentinas, las queremos, las llevamos en el corazón, nos gusta que le vaya bien, si hacemos un repaso en el pasado, pasaron cosas que estuvieron mal, privatizaciones, estatizaciones, se han hecho cosas que no corresponden, grupos privados que se le entregó un 30% alegremente, pero más allá de todo eso, el viernes hubo un fallo que beneficia a la Argentina, no un fallo que beneficia a Milei, no un fallo que beneficia a Kicillof pensando en el 27, y me parece que estamos perdiendo la capacidad de festejo, nos estamos quedando, no estamos acostumbrados porque nos va mal, nos estamos quedando siempre en el chiquitaje, en la anécdota, en la pelea verreta, en cosas que no resuelven absolutamente nada, la propia justicia reconoce que el estado por su acción violó de manera flagrante sus compromisos con los inversores, lo que cambió no es el hecho sino donde se discute, la cámara dijo que ahora debe tramitarse en la Argentina este tema y no en los Estados Unidos, pero estamos con el chiquitaje permanente y lo vamos a trasladar, lo del viernes donde perdimos la capacidad de festejo, el próximo día jueves, cuando en otro día emblemático para los argentinos, 2 de abril, en el sur en Río Grande, en la República Argentina, se reúna un grupo de gobernadores justicialistas y la vicepresidenta de la nación Victoria Villarroel.El 2 de abril tendría que estar en Río Grande Javier Milei con todos los gobernadores argentinos para abrazar y envolver lo que es un deseo de justicia por las Islas Malvinas robada por Gran Bretaña y en representación también para honrar siempre la sangre de todos aquellos que fueron injustamente a esa guerra fatal de 1982, pero no, lo transformamos en un hecho político.

Va a estar el gobernador de Tucumán Axel Kicillof, el señor Infran, el señor Quintela y la vicepresidenta de la nación, que lo único que busca es saber cómo le mojo la oreja al presidente, no está el presidente voy yo, no está el presidente aparezco yo, no tiene sentido. El 2 de abril es un día emblemático porque están las Malvinas de por medio como estuvo el viernes YPF, bajemos un poquito toda esta soberbia y toda esta situación de tan poca calidad intelectual de la política argentina para abrazar un poquito más los proyectos de los argentinos.El viernes para festejar lo de YPF y el jueves que viene 2 de abril para abrazar sin lugar a duda un sentimiento genuino e infinito que tenemos todos los argentinos por las Malvinas. No arruinemos las cosas, perdimos la capacidad de festejo, perfecto, vamos a perder también la capacidad de homenaje, no estoy de acuerdo, tratemos de pensar, bajemos un poquito los decibeles, aflojemos con las redes sociales, no vivamos para twitter, no vivamos para ver quién es meme, no vivamos para quién es tendencia, quién tiene más razón, no ganó ni Millet ni ganó Kicillof. El jueves no ganarán los gobernadores justicialistas ni la vicepresidenta de la nación.

Tendremos que recordar y realzar el derecho legítimo que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas. Cambiemos un poquito el chip que no nos va muy bien como estamos y tenemos el derecho como argentinos de festejar lo del viernes y homenajear lo del próximo jueves