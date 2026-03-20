Editorial Paulo Vilouta: "Semana Compleja" (20/03/26) #Vilouta910

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Bueno, comenzamos una nueva hora y me tomo un minuto como todos los días, son las ocho y siete de la mañana. Termina una semana muy compleja para el gobierno argentino, porque más allá de todas las variantes, y vuelvo a tomar una frase de mi querido Horacio Rigi, sube el petróleo, festeja la macro argentina, pero sufre el bolsillo. Creo que el gobierno sabe, de un modo u otro, que para jugar la reelección necesitan dos factores fundamentales.

Tratar de mejorar la economía, porque todos estamos atentos a la economía, y ver qué tiene enfrente. Y hoy todavía tiene tiempo para tratar de componer esa economía, porque promete una inflación que empiece con cero, más allá que tuvimos serios problemas con los números de desempleo esta semana y con algunas variables que realmente son preocupantes. Y además mira hacia adelante y por ahora no encuentra un contendiente.Hoy les traje el trabajo de Q Social, que realmente es alarmante para la oposición argentina, y auspiciante para el gobierno argentino, que igualmente no tiene que ser el club de los errores, y el ring, ring, batalla, batalla, un round, round, porque en algún momento esto agobia, gastan energías, y son un error tras otro. No puede ser que una semana después de este episodio de la mujer del señor Adorni, ahora estemos con otra nueva explicación, que es la Casa de Exaltación de la Cruz de acuerdo a Pagano Investiga, la diputada del Congreso, con poco desempeño en el Congreso, pero parece que con amplio desempeño en temas de investigación, que me parece fantástico.

Pero no puede ser que el jefe de gabinete tenga que estar contando cómo se fue a Uruguay y no presentar el recibo, por qué viajó la esposa a los Estados Unidos, y dando vuelta explicación tras explicación.Ahora, si tienen o no tienen una casa que no está declarada, pero que las expensas aparecen, me parecen cosas que en un gobierno que pretende ser distinto, no ser igual a los kirchneristas, y buscar un futuro diferente, ya este tipo de cosas no pueden existir. O que hay que salir a defender, pues ya está la lógica, la vi mil veces. La última fue con Spert, el presidente, no, nadie lo va a tocar y va a ser mi candidato.¿Y quién fue el candidato? Santilli. Entonces, son historias interminables. Por supuesto que nadie es culpable hasta que la justicia lo demuestre.Pero hay que ser muy claro, y no vivir de explicación en explicación, hasta que la justicia demuestre si uno es culpable o inocente.

Q Social hizo un trabajo que dice que el 74% de los encuestados desaprueba el comportamiento de la oposición en la Argentina. Contra un 13% que lo aprueba, y un 13% que no sabe cuando le preguntan sobre el futuro.Esto había dado en enero 62, y saltó a 74. O sea que para la oposición, que hoy tendría que estar frotándose las manos y decir, che mira, no termina de bajar la inflación, tiene números angustiantes en materia de desempleo, está peleándose con los industriales, está agarrándose a los gritos con dos de los empresarios más poderosos de la Argentina. Está el despelote de Adorni, que si no es uno, es otro.Tendrían que estar frotándose las manos, pero de enero a la última medición, siguen en el plano desaprobación creciendo. Pasaron de 62 a 74.

Es realmente muy muy duro, ¿no? Porque el resultado es tremendo por lo malo.El 53% contesta que la oposición está nada preparada para gobernar. 53% El 21% poco preparada. La verdad que son datos que les permitirá a Javier y a Karina Milei sentirse un poco más tranquilos de lo que tendrían que sentirse.Liderazgo opositor. Algo de Kicillof, algo de Cristina, el resto lejísimos. El gobernador tiene 30%.La expresidenta se fue a la B, 19. Y si lo medían después del martes cuando hizo ese papelón sublime en tribunales y siendo presa, y la gente viendo eso tan decadente, debe estar peor. Juan Schiaretti, 3% en cuanto a la aceptación de la gente.Juan Grabois, el justiciero de Twitter, 3%. Miriam Bregman, la señora esta, tan original, ¿no? De los cartelitos y de no sé qué cosa. Tan funcional es alquillerismo, 2%.No sabe el 24%. O sea, hay 24% de gente que no sabe. Lo quería reflejar porque digo, qué complejo, ¿no? Si la política argentina, ayer escuchando a Macri, necesita solamente de outsiders a ver si logran competir con otro outsider que se transformó en político como es Javier Milay.Qué complejo el futuro, ¿no? Duro el presente y complejo el futuro. Se buscan candidatos y candidatas sin prontuario, sin un pasado duro y con alguna idea de cara al futuro. Por ahora, misión imposible para la Argentina.