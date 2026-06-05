Editorial Paulo Vilouta: "Semana Difícil" (5/06/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días y cerramos una semana muy compleja y muy difícil en la Argentina. Otra vez con esta imagen que tenemos de del Senado, del Congreso en el día de ayer, donde podemos sacar y lo hablamos con con José Mayanz que es un hombre con mucha experiencia más allá que el kirchnerismo y el justicialismo también tiene sus manias y ha hecho y ha tenido conductas muy particulares dentro del Senado.

Las conclusiones breves que nos quedan es que hay un gobierno que se alimenta permanentemente de internas y que ayer tuvo una fuerte derrota política en el Senado de la Nación.Uno dice otra vez mala praxis, otra vez, una vez más el desorden de liderazgo que hay en el gobierno argentino porque a partir de un error fuerte se abrió otra interna más. Patricia Bullrich abrió otra interna y expuso al ministro de justicia, al doctor Mayquez, que por negligencia de su ministerio le hicieron firmar a Javier Milley el pliego a favor de la doctora Michelli. Esto no tendría que estar pero ni en consideración que porque tiene un parentesco con un periodista.En la Argentina este es un tema muy recurrente de los gobiernos. El gobierno actual odia al 95% de los periodistas los que opinan. Después la gente decide si les gusta, si no les gusta, si opinan bien, si opinan mal, si los ven cercanos a una causa, si los ven cercanos a otra.El 5% es como una alfombra roja que tiene el gobierno argentino y hoy están en esa sintonía y a algunos le caerán bien y a otros le caerán mal. Como le pasaba al gobierno anterior que también tenía una cuestión fóbica con con el periodismo de la Argentina y cree que el periodismo es el eje de todos los males. Pero como hoy estamos en el dos mil veintiséis y el problema es de Milley, nos encontramos que este grueso error de un ministro complicó el andar de lo que iba a suceder y sucedió en el día de ayer y es que entren 75 pliegos de jueces que están vacantes en una Argentina que tiene que reconstruir la justicia.

Esto quedó en segundo plano porque siempre hay un tema aleatorio, siempre hay un escándalo, siempre hay un conventillo que la Argentina sobresale más que la buena noticia. La buena noticia es la llegada de los pliegos, la buena noticia es que se haya avalado con amplia mayoría los pliegos, que trabajemos para enmendar y solucionar todos los problemas abiertos, pero en la Argentina las buenas noticias pasan de largo. Que se haya caído, les decía el otro día, el brutal juicio que teníamos con YPF, 16 mil millones de dólares.Otro país, ¿saben qué hace? Salen los 44 millones de argentinos, dan una vuelta olímpica. Acá no, estamos criticando no sé qué cosa, que la interna de la internita, que la internita de la mini internita, y estamos en el chiquitaje de las cosas que no tienen mayor sentido y que no son sustanciales para la vida, en este caso institucional de un país como lo que pasó ayer en el Senado de la Nación. Patricia Bullrich impuso su línea, nueva batalla interminable en una guerra libertaria, repito, creo que es un gobierno que está débil porque se alimenta de internas y es un gobierno débil porque con esto le saca liderazgo a Javier Milei.

Yo entiendo y comprendo que Javier Milei muchas veces ha dicho, la verdad para mí lo más importante es la economía, lo más importante para mí es el tema de la seguridad, de haber levantado los piquetes, de la libertad y los derechos de la gente, pero me parece que si el presidente no entra en algunos temas, lo tienen que cuidar y tiene saber qué firma, qué no firma, porque después ir al escándalo y después agarrarse a tiros y después pelearse, después publicar una foto, las fotos ya no tienen más éxito en la Argentina, terminen con las fotos, después del álbum este que hicieron con Adorni, casi de estudiantina, hoy una foto, la gente ve a Karina Milei con Patricia Bullrich, no se le mueve un pelo, basta de fotos, ya no tienen el efecto que tenían antes cuando aparecía circunstancialmente una foto imposible, hoy son todas fotos posibles, todas fotos gestadas, todas fotos que no tienen ningún tipo de relevancia. Pasó otra semana, una fuerte derrota para el gobierno en el Senado de la Nación, mostrando una vez más el desorden del liderazgo y marcando una gran preocupación, que no solamente la miran muchos argentinos, sino también el mundo.

Che, ¿hay un riesgo, Cuca? Sí, pero también hay un riesgo del desorden de un gobierno que no termina de hacer pie, que un día tira para un lado, que un día tira para el otro, que un día es la pelea Milei-Villarroel, que un día es el desencuentro Milei con Bullrich, que un día es Karina Milei con Santiago Caputo, que un día es con el PRO, que un día es contra el PRO, realmente es muy difícil.Lo último para terminar, nueva encuesta que llegó a la Casa Rosada, es el de Opinaya, una de las consultoras que son cercanas al gobierno nacional y que mide gestión, economía, imagen del presidente. ¿Y cómo viene la pelea electoral? Aunque falta mucho, y todavía enfrente no encuentran un rival potable o que sea muy competitivo para estos momentos. ¿Cómo ve la situación actual del país? Para un 15% positiva, para un 26% regular, para un 59% negativa.Y cuando preguntan sobre el futuro de la economía, que es uno de los ejes de la gente, y es el eje del presidente Javier Milei, para el 31% va a mejorar, para el 33% se va a mantener igual y para un 36% la economía va a empeorar en el próximo año, que es el año de la decisión si se reelige a este gobierno o si viene un gobierno nuevo en la Argentina.