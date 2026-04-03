Editorial Paulo Vilouta: "Semana Vertiginosa" (03/04/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto muy breve hoy, es viernes santo, y estamos en otra frecuencia, estamos sin actividad, por lo menos congelada, hasta el próximo día lunes. Es un breve resumen de una semana muy, muy vertiginosa como tantas que tenemos en la Argentina, pero cuántas cosas en poco tiempo. Hace una semana atrás estábamos con la gran noticia de YPF, donde solamente el 16% de este tipo de pleitos en Estados Unidos se pueden ganar.Y Argentina lo ganó. Pero aquí le dimos un condimento político, a ver si tenía más acciones positivas Miley por su gestión con Trump, o si Axel Kicillof y Cristina Fernández habían sido visionarios en el momento de la expropiación. Después seguimos con el escándalo permanente de Manuel Adorni, que no logra encontrar ningún punto de inflexión para poder salir de esta crisis brutal que tiene el gobierno argentino y que después de un buen verano en el Congreso lo dejó prácticamente paralizado.La imagen de ayer, de estos abrazos fortísimos que pega el presidente de la nación, creo que no alcanza, me parece que no alcanza y que están dilatando una situación que salvo que la justicia venga y nos ponga una batería de pruebas y diga nada tiene que ver Adorni con esto, acá no hay delito, acá no pasó esto, las jubiladas no existen, la escribana no, esto, el otro, el viaje, el avión privado grandío y toda esta cría de situaciones parece casi casi imposible. Y yo se los marcaba en la semana, me parece que más allá que muchos aprovechan esto para hacer política porque el gobierno levantó mucho la vara en materia de corrupción y hoy no está con las mejores notas, hay un aprovechamiento de algunos que todavía no justifican la corrupción pasada, pero que sí son los fiscales de la corrupción presente. Y me parece bueno, como también me parece bueno, pero que reconozcan la pasada, que la sociedad esté más atenta y que la sociedad vea en cada bache en la ruta, en cada hospital caído, en los chicos que son un desastre desde el punto de vista educativo, en que los policías ganan un millón de pesos, en que la Argentina está fundida que la corrupción nos revienta.Y la guita que no está de un lado, del otro, más, menos, es porque tiene que estar en el lugar de todos ustedes, no en los bolsillos de dirigentes políticos.

Después vino, entre otras cosas, el tema de la pobreza, que también lo estuvimos tironeando y discutiendo. Realmente es llamativo, ¿no? Porque mide el mismo organismo que es el INDEC, la misma sociedad, los mismos problemas, pero, para mi gusto, oficiosamente, el número más bajo de los últimos siete años, simplemente por alguna razón matemática muy simple.No hace falta ser genios o ser gravois para discutirle a Alberto Fernández la pobreza, a Mauricio Macri la pobreza, a Javier Mirey la pobreza, más como una víctima, tal vez, de haber sido un intermediario de tanta gente y hoy tener en ese aspecto un papel secundario. La Asignación Universal creció 500% y la tarjeta alimentar es de las mamás. No es más de Pérsico, no es más de Menéndez, no es más de Bellivoni y más de esta gente que estaba todos los días con cara de angustia cortando la 9 de julio pidiendo planes y por los pobres.O no hay más pobres en la Argentina o se dedican a otra cosa porque no los veo ni reclamar ni cortar una calle pidiendo por los pobres. Seguimos con las Malvinas, el sentimiento fuerte de ayer, el convencimiento de la Unión Nacional y un discurso apropiado para el momento porque tenía algún tipo de duda con relación a mi ley y un reconocimiento hacia los combatientes desde el punto de vista económico y algún tipo de reivindicación.

Así cierra medianamente la semana.La que viene será otra vez de tratar de sostener a Dorni, de más fotos, de más abrazos, de más gestos políticos, de más cuestionamientos del otro lado del mostrador porque es el juego de la política y porque ya estamos, nos guste o no nos guste, y ayer lo vimos en Río Grande, en Tierra del Fuego, la presencia de gobernadores y hombres del justicialismo alejados de Cristina Kirchner y mucha fuerza del gobierno para ver dónde encuentra la punta para no solamente darle agilidad y movimiento y aceleración al gobierno sino porque, les guste o no les guste, todos están pensando ya en el 2027 y en el 2027 elegimos presidente de la nación.