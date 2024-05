Editorial Paulo Vilouta: "Sobreactuar para que parezca creíble"

En la tregua que hemos tenido en el día de ayer todos tratamos también de pensar un poquitito en lo que pasa con el trabajo en la Argentina.

Yo ya les decía sé que muchos de ustedes tomaron descanso y no nos acompañaron. Que qué difícil en este país hoy lo hablábamos muy temprano, poder encontrar algún punto de acuerdo para mejorar cosas, porque siempre estamos con la cara demasiado ajustada con las comisuras para abajo. No, si no es lo mío, no es lo de nadie.

Tengo que encontrar un rival político siempre para ponerlo en el otro rincón y estar preparados para el combate. Y me parece que ya la Argentina este tipo de situaciones las ha vivido y las ha sufrido fundamentalmente la gente con escasísimo éxito.

Y si bien el Gobierno dio un paso, hubo un cambio. Ya lo hablamos con el ministro Franco, de conducta, de negociaciones, de diálogos de apertura. Cuando yo hoy escucho, por ejemplo, al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, decir no hay que dramatizar tanto en política, es el momento de cooperar y también mirar los intereses de su propia provincia.

Digo che, un tipo que tiene un criterio diferente porque más allá que siempre acá estamos con el tema del látigo y la chequera que se llevó a cabo en todos los gobiernos, fundamentalmente en el Kirchner mismo.

Estamos ante un tipo de conducta muchas veces que si uno opina cercano a un antagónico político, pareciera que está deshaciendo, rompiendo, dejando a un costado lo que es su propia esencia y me parece de una antigüedad sublime, porque acá hay comportamientos en bloque.

Y acá, como hay algunos seis en total, de Unión por la Patria que votaron distinto por el interés de su provincia, los Catamarques y los Sanjuaninos mmm uno tienen que llegar a su provincia y tienen que dar explicaciones a todo el mundo y fundamentalmente a su bloque.

¿Qué va a pasar con el Senado? Es la pregunta, porque estamos ante una parada difícil, porque es la cámara áspera que tiene el oficialismo, pero donde los gobernadores tienen un control muy fuerte de sus senadores en la forma individual, salvo alguna excepción, porque muchos de ellos tienen espalda porque muchos de ellos tienen nombre y porque no lo podés manejar o digitar.

La antecesora de Jalil, la gobernadora hoy es senadora Manzur, ex gobernador de Tucumán. Hoy es senador. Vos podés pulir intereses de la provincia, pero no eche, voten para mí o no voten para mí. Me parece que ahí tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones.

Pero comienza una etapa donde ahora el Gobierno tendrá que persuadir a los distintos gobernadores para poder tener la ley. Y cómo se persuade. Se persuade con el diálogo. Se persuade con la posibilidad que cada uno también tenga algo que lo favorezca.

Veo que salta firmado un acuerdo importantísimo por el tema de litio Bienvenido. Así tiene que ser, porque los intereses de Salta son intereses de la República Argentina, así como los intereses de los San Juani en el incentivo por grandes inversiones que esto tiene que ver con proyecto minero.

Tiene que ver con San Juan, pero tiene que ver también con Argentina. Me parece que nos está faltando mucho este criterio. El Gobierno, muchas veces sumido en esto con somos la fuerza del cielo. Somos los reyes de los trolls. Manejamos todo como se nos da la gana. Somos la nueva política y la oposición.

En líneas generales, con esta situación de empacar No, no, si no es como yo digo, no lo hago. O si no lo hacemos como lo hicimos nosotros en el dos mil quince o en el dos mil once y lamentablemente en el dos mil quince, el dos mil once, la mayoría de las cosas no nos resultaron muy positivas.

Estas serán más positivas, tampoco lo sabemos, pero es la posibilidad de una nueva etapa, la posibilidad pelea de una nueva situación o de un nuevo camino. Yo cuando escucho a estos sindicalistas en el día de ayer marchando y con argumentos sin ningún tipo de sustento, digo che, estamos bien o tendríamos que tratar de estar mejor sin caer en estar peor. Los sindicalistas dicen vamos a estar mucho peor, pero me parece que mucho peor.

Hoy en la Argentina, con ocho millones de personas en negro, con la casi nula creación de empleo en blanco, el poco empleo bien blanco en blanco, muy mal pago si quedaron sólo sesenta sesenta artículos dieciseis en pie. Me parece que el Gobierno argentino se dio y se dio demasiado, pero pareciera que también hay que sobreactuar.

Ayer se los decía y los llevo a un ejemplo del fútbol, no Los jugadores que sobre actúan y se pasan de rosca para querer meterse a la gente en el corazón y en el bolsillo. Bueno, los sindicalistas argentinos que estuvieron durante mucho tiempo ausente en la agenda de los trabajadores que tuvieron que sortear mil y uno problemas en años de altísima inflación, por ejemplo, hoy también sobre actúan sobre actúan porque lograron, entre otras cosas, voltear un montón de artículos sobre actúan porque lograron proteger la caja, que para los sindicatos es fundamental y para los oficialismo ni que hablar porque les garantiza la reelección permanente. ¿Usted los ve?

La mayoría están, pero con el paso del tiempo que uno dice cuánto se queda el sindicato y quince y veinte y treinta y siguen firmes ahí. Pero la caja no se toca y para ellos es fundamental, pero están con la sobreactuación. Lo mismo que hace el jugador de fútbol que va increpa para que la gente diga Che, mirá esto, qué huevo, qué temperamento que tiene.

Hacen lo mismo y hoy amenazan con un paro, el del nueve de mayo, cuando tuvieron acuerdo con el Gobierno argentino para que de sesenta artículos de reforma laboral nos quedense casi casi nada, casi casi todo intocable para seguir con los mismos problemas y con los mismos vicios de un país que tiene hoy empleo en negro, que tiene hoy empleo informal y que tiene empleo en blanco y en la mayoría de los casos, muy mal pago porque se da en la Argentina un fenómeno extraordinario que, aun estando en blanco, algo que nunca pasó a la historia, haya gente con empleo en blanco, pero dentro del universo de la pobreza me quedo para cerrar con esta frase de Rubén Sobrero El pollo el pollo no tiene pelos en la lengua, es un sindicalista que nadie puede decir Che, éste es un mafioso. Éste tiene cuarenta y tres autos. Éste tiene una casa en no sé dónde este viaja.

No, nadie puede decir nada de él porque no le pudieron encontrar una pulga hizo este comentario con relación a lo que estaría pasando entre la CGT que ahora se hace la brava y el gobierno nacional.

Yo creo, sin tener la certeza de sobrero, que acá, de sesenta artículos, pasar a dieciséis y garantizar las cajas es prácticamente lo que sostiene el pollo. Un claro pacto entre el Gobierno nacional y la CGT que ayer marchó, que ayer tuvo discursos duros, difíciles y que ayer prometió que el nueve de mayo vamos a un nuevo paro.

Lo último, el señor Daer, tanto tiempo en la CGT Ayer hizo un reconocimiento que la verdad me sorprendió, dijo. Estábamos mal porque durante el Gobierno de Alberto Fernández estuvieron en silencio y no abrieron jamás la boca. Estamos mal, ahora estamos peor.

Por lo menos hizo un reconocimiento a esa ausencia tan notable donde muchos trabajadores le pasan factura a una CGT que hoy tiene que sobreactuar para intentar por lo menos con su gente ser creíble con el resto. Lo es muy poco, porque hoy el sindicalismo argentino, como pata fuerte en la sociedad, en las consultoras más importantes, tiene ¿Sabe qué? Un ochenta y cuatro por ciento de imagen negativa.