Editorial Paulo Vilouta: "Un cambio de época"

Argentina que repite algún tipo de conducta, pero que tiene del otro lado del mostrador un sinfín de habitante, que son ustedes, que nos escuchan todos los santos días y que se arman y que salen con ilusión y con esperanza a sortear todos los problemas habidos y por haber, que pueden existir en un territorio adorado como el nuestro, que se llama Argentina.

Pero salen todos los días porque creen que siempre, no importa quien gobierne, siempre va a haber una vida mejor. Porque salvo los loco que viven y locas atrás de Twiter y cree que la vida es Twitter el resto de los argentinos Aspiramos a que las cosas funcionen con quien esté al frente del Poder Ejecutivo no tenemos esta locura de crear que bueno che que se hunde el Titanic Total estamos todos adentro y aspiramos todos a vivir lo mejor posible y estoy viendo en los últimos tiempos un cambio de conducta o de tolerancia por parte de la sociedad argentina con relación ha hecho muy reiterativos, donde pareciera que ustedes, los habitantes, ustedes, la sociedad, ustedes, la población, comienzan a ver algunos y los que durante mucho tiempo no los dieron.

Primer ejemplo lo que pasa en el día de hoy con los aeropuertos, los gremialistas que tienen una camiseta puesta y que actúan en determinadas circunstancias porque con algunos gobiernos mueven la cola y con algunos gobiernos están con cara de perro permanentemente.

Hoy cuando tomó un sinfín de trabajos que utiliza toda la política, la política de Miley, la política de Cristina, la política de Macri sobre qué piensan ustedes? Me encuentro que hay un cambio sustancial en la consideración del tema aéreo. Porque porque la mayoría de los argentinos, siempre que dijimos aerolíneas en nuestra Argentina, no se tocaron niña, no se privatiza i-.

Y hoy ante esta, reiteran CIA de paro salvajes de intolerancia porque unos llega no sabe si puede viajar. Uno no sabe si puede segar uno no sabe cuánto dinero va a tener que destinar a bancar se hundía en un aeropuerto a tomarse una combi a correr del aeroparque seis. A ver si me cuelgo de un avión y en vez de ir a Calafate me bajo y Rawson y me tomo una combi Me gasto ciento cincuenta Lucas que tal vez no tengo en esta Argentina donde los pilotos tendrán sus problemas salariales, pero también lo tienen todos ustedes que nos escuchan todos los días. Hay un cambio de criterio Saben Por qué Porque para el cuarenta coma dos Hay que privatizar Aerolíneas Si ustedes me daban este trabajo hace un año. Dos años, tres años e mentira. Esto está mal.

Hay que repasar lo cuarenta coma dos dicen Hay que privatizar Aerolíneas el veintiuno punto siete En forma parcial. El dieciocho coma cinco en forma total. Los que dicen que hay que mantenerla en el Estado quince coma siete y después una porción donde creo que no vamos a coincidir. La mayoría cerrarla el trece punto cuatro. Pero miren que cambió porque todos tenemos algunas camisetas puestas, pero cuando hay harta, hago y cuando la gente le preguntan por qué toma estática a esta actitud, dice, Porque se defienden privilegios sectoriales porque descubrieron que el sector business solamente utilizado por pilotos, azafatas, familiares y no sé quién más, porque pretenden combatir políticamente. Algunos gobiernos y con otros gobiernos miran para otro lado porque defienden solamente sus salarios y se olvidan que toda la gente tiene problemas también salariales en una Argentina que es muy pobre. Cambio de época. Presten atención a este tipo de opiniones.

Como también hay un cambio de época con relación al tema de los comedores escolares Aquel a Argentina en la primera parte del año vivimos situaciones escandalosas con relación al tema de los alimentos y acá ministros de distintos gobiernos como Stanley con Macri Ha Rosso con Alberto y Cristina Tolosa Paz con Alberto Cristina Zabaleta con Alvar te distina Padecieron situaciones gravísimas con los grupos piqueteros. Le montaron cualquier cantidad de campamento en la puerta. Si no me das más planes, nosotros tomamos la nueve de Julio en algún momento, decíamos. Irónicamente echábamos nueve de julio, Perdón al bueno, hoy la opinión pública también cambia de opinión y si viene sensible con el problema que tienen muchos argentinos piden controles porque porque le sale todo muy caro. El argentino paga mucho impuesto. Entonces quiere que eso sea devuelto bien y que vas a donde tiene que ir.

Han hecho un relevamiento que está en poder de la justicia Saben qué cantidad de comedores realmente estaban en tiempo, informa Inscripto como corresponde solamente el siete por ciento había más de cuarenta mil preinscritos La gravedad no es que sea, se han registrado lugares que nunca funcionaron como comedores, sea grave no decir en este barrio y cuatro comedores, y que de cuatro, hasta tres, que no son sino que recibían miles de kilos de alimento por parte de desarrollo social. Pero no así día. Una sola persona necesitados se hace. Robaban los alimentos descaradamente. Repito, no importa en este caso para la justicia, si el comedor existía o no, cosa que para mí está mal. El problema es que recibían miles de kilos de alimentos y no asistía una sola persona necesitada.

Las auditorias internas que están en poder de la justicia dice que solamente el siete por ciento de los comedores que recibían bolsones con alimentos rendían cuentas de cifras multimillonarias de asistencia. Entre los mil treinta y dos comedores que no pudieron ser identificado como Taleb Ir en mil treinta y dos. Que lindo curro y me pongo un comedor, no le doy de comer a nadie y me quedo con los alimentos del extractos. Una cosa realmente increíble. El treinta y tres no funciona como comedor o merendero i- y en el veinticinco por ciento de los casos no coinciden los datos de la inscripción con direcciones inexistentes y direcciones donde ha llegado la justicia y no hay un comedor o un merendero. Cambio de época. Y acá también la gente. Sabes qué dice? Dale la comida al que lo necesita dar el subsidio del tren al que no puede viajar porque no el alcanzar allí te tiene que andar saltando la vía con ocho mil voltios ahí de no. Entonces qué cosa?

Hay un cambio de pensamiento y de época. Me parece que algunos no están viendo este tipo de situación. Lo de Aerolíneas es un llamador. Lo de los comedores es otros Amador importante porque se van k siendo algunas cosas que parecían y modificables.

Vuelvo a repetir Hace nueve meses que lo tenemos un piquete en desarrollo social con tal vez uno de los gobiernos más débiles de la Argentina. No lo digo por su incapacidad. Lo digo porque tiene muy poco diputados, muy pocos senadores. No tiene un gobernador, no tiene un diputado, nos perdonó, tiene un intendente Y a pesar de todo eso, Muchos, gritan.

Pero después acuerdan con la ley bases, con el veto a los jubilados y hasta con ese insólito asado que hacer tuvieron que dar vuelta el tono y decir esto no fue un festejo, sino fue. Y como corresponde una reunión de trabajo, porque Argentina no está para ningún tipo de festejo. Por lo menos hasta que alguien algún día, día, este es el camino para sanear la caja jubilatorios y dejar de matar de hambre.

Hoy hacer antes de hacer Y hace siete mil quinientos años al setenta y cinco por ciento de los jubilados. Ojo con el cambio de época es porque muchos están aferrados a cosas que no tienen ustedes, la población, la sociedad, el impacto que tuvo en otros tiempos las mismas prácticas, pero para distintas conductas y distinta aceptación por parte de ustedes, que son los que definen la vida política de Argentina.