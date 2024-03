Editorial Facundo Pastor: "¿Mayo queda muy lejos?"

Algo marcaba en la primera parte del programa, por cierto, una primera parte muy intensa porque es intenso a este país, y es a veces complejo, pero lo marcaba de esta manera. Quiero ser coherente con lo que yo vengo exponiendo en este espacio del comentario editorial, con este Gobierno y antes de este Gobierno; siempre que alguien promueva un pacto, un acuerdo, un mecanismo de consenso, establecer un puente, llamalo como quieras, buscá el sinónimo que quieras, siempre me van a encontrar pensándolo en esa dirección, porque yo creo, verdaderamente, que no hay manera de que la Argentina salga adelante si no es con una construcción sincera de una mayoría.

Y cuando hablo de una mayoría, ya enseguida empiezo a pensar que este país siempre plantea las cosas en términos binarios, en antagonismos: mayoría, minoría; peronismo anti peronismo. Bueno, en fin, todo lo que no hace falta que que yo repase. Ni bien terminó el acto o la apertura de las sesiones ordinarias, el primero en salir del Congreso fue el gobernador Llaryora, quien se supone que va a ser el anfitrión de la reunión de mayo del Pacto de Mayo. Pacto, acuerdo, puente, consenso, ponele el sinónimo que quieras-

Dijo Llaryora, para mí, con mucho sentido común: "Mayo queda tan lejos". Y es cierto, queda lejos, queda muy lejos. Yo lo anoté, "Llaryora: 'Mayo queda tan lejos'", y después me puse a pensar y le agregué un "depende". Si el gobierno inicia puentes reales con los distintos sectores, quizá no sea tan lejos esperar, no sé, tres meses, todo marzo, todo abril y todo mayo, menos de tres meses.

Si el Gobierno se dispone a armar lo que habitualmente llamamos "mesas de trabajo", pues entonces la agenda es mañana que vengan los gobernadores, los escucho; pasado que venga la CAME, la escucho; pasado que vengan los industriales; la otra semana recibo a las universidades; la otra semana recibo... Entonces, ahí la idea de que mayo queda tan lejos, no es tal.

Y acá viene una pregunta que para mí es central: el Gobierno de Milei, ¿Invita a los gobernadores y a los expresidentes? Por otro lado ¿Quiénes van a ir de los expresidentes? Macri ya dijo que sí, es una obviedad ¿Cristina va a ir a Córdoba? ¿Va a ir Duhalde?, ¿Va Rodríguez Sáa? ¿Va Alberto?

Milei invita a una discusión, cuya conclusión es un acuerdo, ¿O te llama para que firmes lo que él quiere? Y si no firmás lo que él quiere, etc, etc. etc. O Argentina, Argentina, Argentina y así seguiremos por los siglos de los siglos. Eso me preocupa.

También me preocupan algunas otras contradicciones, como por ejemplo hablar de transparencia, hablar de la casta y, al mismo tiempo, reivindicar el Gobierno de Carlos Menem, que ustedes y yo, todos sabemos, tuvo como el kirchnerismo, altos grados de corrupción en la función pública, es una contradicción.

Es cierto que me preocupa el tiempo que falta, que nos preocupa a todos el tiempo que falta a mayo. También me preocupan estas contradicciones. Pero quizá lo que más preocupado me dejó es que le preguntaron al presidente: "¿Por qué Córdoba?", y contestó: "Porque ahí nació Conan".

Escuchá el editorial de Facundo Pastor acá: