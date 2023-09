El drama de Gabriela Trenchi tras la muerte de Silvina Luna: "Pienso que la próxima puedo ser yo"

La empresaria textil Gabriela Trenchi, quien fue paciente del doctor Aníbal Lotocki, brindó un dramático testimonio sobre su experiencia médica y la trágica muerte de Silvina Luna, paciente del mismo médico. Según explicó Trenchi en una entrevista con el programa Vilouta 910, no solo convive con dolores como consecuencia del tratamiento al que se sometió, sino que dijo temer con ser la próxima víctima fatal.

"Pienso que la próxima puedo ser yo", reconoció Trenchi, transmitiendo la angustia y el temor que experimenta debido a su historial médico con Lotocki, quien enfrentado numerosas acusaciones y denuncias por mala praxis.

Embed

Trenchi describió su conexión con la fallecida actriz, destacando que compartían no solo experiencias médicas similares. "Con Silvina fue algo muy especial porque no solo teníamos exactamente lo mismo, sino que compartí varias cosas con ella y le tenía un cariño muy especial. Entonces fue como un doble shock. Y que este asesino te lleve así como nada, te robe las vidas o te mate, no es justo", expresó Trenchi.

La empresaria también compartió detalles sobre los problemas de salud que enfrenta: "Es difícil vivir así, difícil vivir con los dolores, vivir con todos los síntomas, vivir con la injusticia, vivir con los ataques de pánico, con problemas de salud que estoy teniendo en los intestinos. Son problemas que estoy teniendo por la gastroenteritis, los medicamentos. Son sufrimientos permanentes".

Trenchi expresó su deseo de buscar justicia tanto por ella como por Silvina Luna, quien falleció después de someterse a una cirugía estética con Lotocki. "Yo quería que Silvina viera la justicia, pero voy a tratar de lograrla para que donde ella esté, pueda verla", enfatizó.

La empresaria también lanzó fuertes críticas contra Aníbal Lotocki y el sistema legal que, a su juicio, no actuó aún con la contundencia necesaria. "No sé qué espera el tribunal de Casación para meterlo preso, porque creo que ya tiene bastantes causas, cosas. Además, esto no puede considerarse como lesiones graves. El juez dijo que es un caso de lesiones graves cuando en realidad son lesiones gravísimas. Porque lesiones graves es cuando vos te curás; lesiones gravísimas es cuando no te curás y eso te lleva a la muerte, como pasó. Es un asesino serial este tipo", concluyó Trenchi.