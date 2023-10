El editorial de Paulo Vilouta: "El monotema argentino"

Embed

Después de una semana realmente crucial, durísima, donde y con esto arranco mi minuto de todos los días, donde pareciera que un montón de problemas argentinos quedaron en un segundo plano por esta locura de lo que fue la elección del domingo, sorpresiva para muchos en resultados y a partir de esta desintegración de la oposición, generando casi casi un nuevo espacio paralelo o un espacio blue, o como ustedes lo quieran llamar.

Y se transformó en el mono tema de los argentinos.

Porque más allá de lo que suceda y cómo se re acomode el balotaje y el resultado a partir de diciembre, Argentina tiene un desafío muy importante.

Como país, Argentina tiene que re encauzarse, porque hoy, más allá del monotema y más allá de lo que estamos viviendo y algunos acontecimientos insólitos en nuestro país, nos tenemos que orientar a lo que son nuestros pilares de vida, que hoy nos tienen preocupadísimos la economía, la educación, la inseguridad, pero no para nombrar hechos por nombrarlos, sino porque hay hechos que hay que solucionarlos, encaminarlo sea la argentina de Sergio Masa, sea la Argentina de Javier Milei y compañía.

Pero estamos ante un desorden tan generalizado con todo esto que pasó y lo que va a seguir pasando, porque un espacio perdió durísimo el domingo y hoy algunos integrantes están como si hubiesen ganado el domingo.

1:41Revitalizado, no mezclados.

A mí no me preocupa el tema de los archivos, porque en Argentina todo el mundo ha dicho un montón de cosas y después ha retrocedido.

Ha vuelto sobre sus palabras.

Eso no me cambia a la medida que una persona acepte una disculpa.

A mí eso no me cambia, pero sí me preocupa que este desorden haga que muchos piensen que se puede gobernar un país con tantos problemas y con temas tan delicados desde la improvisación.

En la semana apareció un tema que a mí me preocupa muchísimo en un país pobre con cuarenta por ciento con nueve por ciento de indigentes.

Un fiscal que es el fiscal Marijuán pidió dar de baja ciento sesenta mil planes sociales cuyos beneficiarios no cumplieron con algunas normativas de lo que es un beneficio realmente para mi gusto interesante, no, porque en un país pobre de cuarenta y nueve, casi el papa Francisco, cuando esto era más bajo, decía que sin planes Argentina estaba arriba largo del cincuenta por ciento en gente que no tiene uno Cómo dignamente vivir.

Yo sé que un plan no cambia la vida.

Yo sé que un plan no te permite vivir bien, pero la sumatoria de algunos planes más algún trabajo más, alguna changa, como dice Daniel Arroyo, te permite por lo menos estar un poquito mejor, ir con una tarjeta a alimentar y comprar alimentos para tus hijos o tener la dignidad de vivir un poco mejor.

Pero el fiscal federal Guillermo Marijuán hizo una denuncia porque hay ciento cincuenta y nueve mil novecientos diecinueve beneficiarios del Plan potencial Trabajo que tienen incompatibilidad con un requisito de alta vulnerabilidad económica exigida en este programa, que son los viajes al exterior, la falta del control que existe sobre estos planes y las personas que lo reciben.

La causa pasó a la jueza María Servini.

Y no es la primera vez porque el ex ministro Zabaleta y la actual ministra Tolosa Paz tuvieron que dar de baja cien mil planes porque hubo gente que no pudo REE empadronarse.

Imagínense, Yo tengo un beneficio, me dicen Mire, señor, hay algún tipo de situación donde tenemos que hacer un re empadronamiento para que usted siga cobrando?

Qué hago, me REE empadronó urgente porque pierdo el plan y si no estoy capacitado para REE, empadronar o no tengo el medio para REE empadronar.

Le pido al movimiento social que encabeza mi reclamo.

A principios de mes, el fiscal recibió una información sobre un número altísimo de personas que registraron movimientos migratorios a un H que no se puede viajar.

No hay determinadas pautas o determinadas reglas que no tienen coincidencia entre el ingreso y el gasto en estos planes.

Ochocientas diecisiete personas viajaron y contrataron cruceros.

Veintinueve mil setenta y seis compraron pasajes de avión ochenta y tres mil novecientos setenta y cuatro en otro tipo de embarcaciones que no son cruceros.

Ciento noventa y nueve mil novecientos setenta y siete servicios de larga distancia de micros.

Trescientos cuarenta y nueve mil, forma particular de auto.

Y los restantes no están especificados.

Los movimientos fueron veinte mil ochocientos treinta y dos vía Aeroparque internacional de Ezeiza y mucho menos en mil quinientos noventa y cinco por el Aeroparque Jorge Newbery.

El resto, mil seiscientos cuarenta y nueve desde otros aeropuertos de nuestro país.

Bueno, al fiscal le llamó la atención no porque son planes que no coindicen con la función, porque éste es un plan asistencial y no resulta compatible y en consecuencia, no puede ser percibido por aquellos individuos que estén en condiciones económicas de realizar tranquilamente un viaje al exterior del país.

En la oportunidad anterior, el fiscal había advertido que había mucha gente que compraba los dólares oficiales.

Se acuerdan cuando valía los doscientos por no sé cuánto bueno.

En este sentido, se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte que son onerosos, como resultan los aviones y los cruceros, no estarían precisando ninguna contención estatal.

Así que esto llega ahora a la justicia para ser analizado.

Y me parece fantástico porque en la próxima Argentina, como les digo todos los santos días, la Argentina, además la Argentina de mi ley, vamos a tener que ajustar gastos porque Argentina no le da para todo.

Argentina no le presta a nadie, salvo ahora los chinos que nos habilitaron un permiso que teníamos sobre un determinado dinero, pero ya no nos presta el mundo porque se che son los únicos tipos que viven con un déficit fiscal galopante que gastan más de lo que tienen, que entraron más de once veces en default en su vida, que están siempre en problema.

Bueno, hay algo que hacen mal porque el resto de los países del mundo, mal o bien se manejan de otro modo, ni siquiera tienen inflación.

Entonces vamos a tener que ordenar algunas cosas, nos gusten o no nos gusten.

Ajustar algunas cosas, nos gusten o no nos gusten.

Y entre ellas los planes, porque los planes tienen que llegar a quien lo necesita en una pobreza creciente.

Es vergonzoso que un fiscal investigue y vea que hay más de ciento cincuenta y nueve mil planes con gente que los está cobrando y no los necesita.

Por qué? Porque contratan aviones. Por qué? Porque contratan cruceros. Por qué? Porque no están en la línea de la pobreza.

Así que es un tema que quedó relegado a un costado indiferente porque estamos en la semana de la locura.

Estamos en la Semana de la Ebullición. Estamos en la semana de la ruptura. Estamos en la semana de juntos por el cambio Blue.

Estamos en la semana donde pasa de todo, pero también pasan estas cosas que son muy preocupantes porque el dinero tuyo, el mío y el de todos los que pagamos impuestos lo pagamos, entre otras cosas, para poder ayudar a los que la están pasando muy mal.

Mientras algunos cretinos utilizan ese dinero, vas a saber para qué, pero tiene los medios suficientes para contratar un crucero o un avión y rajarse de vacaciones fuera del país nueve y dieciocho de la mañana.