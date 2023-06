El mensaje del padre de Matías Berardi al juez tras conocer que autorizó salidas para dos condenados

Juan Pablo Berardi, padre de Matías Berardi, un joven asesinado en 2010 después de ser secuestrado, expresó su profundo dolor y críticas hacia el juez Walter Antonio Venditti y José Luis Espósito, secretario del tribunal, por permitir salidas transitorias a dos de los condenados por el crimen, Elías Emanuel Vivas y Celeste Verónica Moyano.

En una entrevista con el programa Vilouta 910, Berardi compartió su bronca por la decisión y enfatizó que el dolor nunca se va: "El dolor de la pérdida de un hijo a nosotros no se nos va nunca. Te apoyás en amigos, Dios, y tratamos de honrarlo a él, que era un chico alegre y bueno". Tras asegurar que no cuestionan por qué les sucedió a ellos, ya que hay muchos casos similares, el hombre afirmó se esfuerzan por vivir felices por sus otros tres hijos.

En relación con la decisión del juez Venditti, el padre de Matías manifestó su indignación al señalar que no comprende cómo pudo autorizar las salidas: "Tenemos indignación y dolor, no entendemos cómo firmó las salidas transitorias y no se pone en nuestro lugar. Estamos hablando de gente que tomó la decisión de fusilar a un chico de 16 años. Es reabrir la herida".

Berardi también expresó su preocupación por las consecuencias de esta determinación, argumentando que los familiares de los delincuentes son cómplices y que se volverán a vincular con criminales: "Todos los parientes son delincuentes, se van a revincular con delincuentes. Los presos cumplen objetivos y por eso los dejan salir, y así es. Los delincuentes lo hacen para irse".

Matias_Berardi.jpg Matías Berardi fue asesinado tras ser secuestrado en 2010. Tenía 16 años.

Recordando el trágico evento que marcó su vida, Berardi relató cómo su hijo fue secuestrado y cómo su llamado a la policía resultó en exigencias de dinero por parte de los secuestradores. Lamentablemente, Matías fue encontrado muerto al día siguiente en un descampado del partido bonaerense de Campana. Berardi compartió detalles desgarradores, revelando que Matías había logrado escapar, pidió ayuda, pero no fue socorrido y fue recapturado y asesinado.