Dejó el país y montó un exitoso negocio con bauleras en Estados Unidos: "Me cansé de la decadencia argentina"

Marcos Victorica, un economista argentino radicado en Estados Unidos y CEO de Best American Storage, reveló los detalles sobre su próspero negocio de bauleras y su decisión de abandonar Argentina debido a la decadencia que percibía. En una entrevista con el programa Vilouta 910, habló de su éxito empresarial, aunque también expresó su descontento con la situación económica de su país.

Victorica comenzó describiendo su negocio en Estados Unidos, donde convirtió un gran edificio en unidades individuales para bauleras, que actualmente son utilizadas por millones de personas. "Lo que traje acá es una idea de la Argentina. Lo usan millones de personas. Es generar un puente para aquellos que quieren tener un ahorro. Se puede empezar con 25 mil dólares", expresó.

El empresario explicó que muchos argentinos buscan invertir en su negocio. No obstante, al momento de hacerlo, marcan una salvedad: "Los argentinos no quieren que les giremos la plata a su país porque el Estado te saca la mitad”.

Además, Victorica subrayó que su negocio es especialmente útil para aquellos que buscan ahorrar para el futuro: "La renta fija asegurada es 6% anual".

El empresario también compartió su motivación personal para dejar el país. Manifestó su cansancio ante las dificultades que encontraba y destacó que su partida no fue sencilla, pero que finalmente logró lo que buscaba: “La Argentina se volvió una especie de ciénaga que te chupa", expresó, para luego agregar: "Yo me cansé de la decadencia argentina y me fui. No fue fácil y pude”.