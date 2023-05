Facundo Manes salió en defensa de Wado de Pedro tras el ataque por su tartamudez

El neurocientífico y diputado radical, Facundo Manes, salió en defensa este lunes del ministro del Interior, Wado de Pedro, quien fue objeto de críticas debido a su tartamudez. Manes, precandidato a Presidente dentro de Juntos por el Cambio, abogó por la comprensión y el respeto hacia las personas que presentan este tipo de dificultades neurológicas, y fue terminante: "Hay que terminar con estos estigmas".

"La tartamudez son interrupciones involuntarias en el ritmo del lenguaje, la gravedad varía. Joe Biden tiene una situación parecida. La tartamudez puede generar estrés, pero de nuestro lado debemos ser comprensivos, respetuosos. Hay que apoyar a los que son tartamudos para evitar el estigma", afirmó Manes en diálogo con Vilouta 910.

El neurocientífico hizo hincapié en la importancia de apoyar a aquellos que sufren de tartamudez, a fin de evitar el estigma asociado a esta condición. "Estoy en contra de la discriminación a una persona por un tema neurológico. Wado de Pedro hizo tratamientos y mejoró mucho. Tiene la capacidad de enfrentar una dificultad, no hay cura", afirmó.

Manes manifestó su firme posición en contra de la discriminación hacia una persona por motivos neurológicos, dejando en claro que un problema de este tipo no es un impedimento para ejercer su función. "El impedimento para ser servidor público es ser corrupto, servirse de lo público, pero no un problema neurológico", enfatizó.

La interna de Juntos por el Cambio

Además de sus comentarios en relación con la tartamudez de Wado de Pedro, Facundo Manes analizó el escenario electoral dentro de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones generales. Haciendo hincapié en la necesidad de discutir los problemas reales del país, expresó su visión sobre el presente político argentino.

"Este debate (sobre la tartamudez de Wado de Pedro) parte de la decadencia que estamos sufriendo todos los argentinos. Debatimos el chiquitaje. Parte del problema argentino es no discutir los problemas reales", señaló Manes.

Facundo Manes

El neurocientífico también se refirió a la unidad dentro de JxC y la necesidad de renovación en los partidos políticos. En este sentido, enfatizó la importancia de unir al radicalismo y liderar la coalición opositora.

"Yo estoy en política porque después de la pandemia me di cuenta de que debía contribuir al futuro que viene. Para estar mejor, necesitamos ideas, partidos políticos renovados y unidos. En el 2015, Cambiemos fue una coalición para ganarle al kirchnerismo, no de ideas. Ocho años más tarde, no podemos ir con lo mismo. Cambiemos se achica y el Frente de Todos está siendo un desastre. El radicalismo tiene que unirse y liderar la coalición opositora. No fuimos parte de Juntos por el Cambio en el 2015", expresó.

Otras definiciones de Facundo Manes

"Hay que dejar de administrar pobreza".

"Yo veo un radical encarando la fórmula presidencial. Después, al vice lo deciden las autoridades partidarias".

"Hay que estabilizar la economía y encarar el desarrollo al mismo tiempo. Los extremos no pueden gobernar el país. El radicalismo está en una posición histórica".

"El desdoblamiento son tácticas electorales que no van a resolver el desastre del Frente de Todos, un gobierno de irresponsables. El Gobierno nació mal desde el inicio porque la persona con más poder está fuera de la Casa Rosada. El Gobierno fracasó".

"Yo quiero ganarles a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta.