El gobierno de Chaco rechaza las acusaciones en el caso de Cecilia Strzyzowski: "No se apaña a nadie"

Gloria Zalazar, ministra de Seguridad del Chaco, habló sobre el caso de la desaparición de Cecilia Strzyzowski y expresó el compromiso del gobierno provincial en resolver el caso, que a esta altura se investiga como un presunto femicidio. Además, admitió que conocían a la familia de César Sena, expareja de la joven y uno de los principales sospechosos del caso, pero enfatizó que en la provincia "no se apaña a nadie".

Durante una entrevista con Vilouta 910, Zalazar enfatizó el papel de la policía como auxiliar de la Justicia, con los fiscales siendo los responsables de la investigación y la toma de decisiones. La ministra destacó que se sumaron fiscales de género al caso y mencionó que actualmente “hay siete personas detenidas" y que "hoy se harán allanamientos”.

La ministra aseguró que desde la administración que lidera el gobernador Jorge Capitanich se encuentran consternados ante el hecho: "Nos provoca mucho dolor lo que está ocurriendo, tenemos angustia. En los primeros momentos, estuvimos con la mamá de Cecilia”. Asimismo, mencionó la existencia de un equipo de búsqueda en la provincia que está dedicado a este caso.

En relación con las acusaciones y especulaciones sobre posibles vínculos políticos con la familia Sena, Zalazar buscó despejar cualquier duda: "Nosotros estamos comprometidos en este caso, en las políticas de género, acá no hay posibilidad que alguien levante el teléfono para pedir nada, el poder judicial es independiente. El resto son especulaciones".

cecilia.webp Cecilia Strzyzowski, junto a expareja, César Sena, actualmente detenido y acusado por su desaparición.

"En la provincia tenemos 192 listas colectoras, entre las cuales estaban estos candidatos que ni siquiera participaron en las elecciones del 2019 con nosotros. Son apreciaciones que hacen”, agregó.

Luego, al referirse específicamente al clan Sena, la ministra afirmó que conocen a sus integrantes, pero recalcó que "acá no se apaña a nadie, se hizo la denuncia y a los tres días se detuvo a siete personas. Yo no me manejo con creencias, solo con pruebas”.