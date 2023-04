Fernán Quirós pide que el PRO vaya a las PASO de la Ciudad con un solo candidato

El ministro de Salud porteño y precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad, Fernán Quirós, afirmó este viernes que el PRO debería ir a las PASO con un solo candidato y no con un conjunto de postulantes, teniendo en cuenta que hoy son varios los nombres que se anotan en esa carrera. Para el funcionario, ampliar el menú de nombres "descoloca al propio partido".

En una entrevista con Vilouta 910, Quirós se metió en el tema de la interna del PRO al referirse a la posibilidad de que de María Eugenia Vidal se sume al lote de candidatos que buscan suceder a Horacio Rodríguez Larreta. "Lo importante acá es que todos los que consideran y tienen voluntad de candidatearse le hablen a la sociedad, que es la que tiene que definir quiénes vamos y quiénes no. De todos modos, creo que cada uno de los partidos del frente que vaya a las PASO debería tener el mejor candidato posible y no un conjunto porque eso descoloca a su propio partido. Pero si María Eugenia tiene la voluntad, tiene todo el derecho", afirmó.

Al ser consultado sobre cuál va a ser la forma en la que el PRO elegirá a su candidato, Quirós sostuvo que deberá haber un diálogo entre los postulantes "y ver la forma más apropiada". En ese sentido, consideró que una encuesta no sería la mejor opción por los "serios problemas metodológicos" que tiene. "Lo importante es que nos tenemos que ordenar con base en la opinión pública y no en la política", afirmó.

"A mí me parece que tenemos todo el mes de mayo como para definirlo. Todavía hay tiempo. Recién a mitad de junio hay que presentar las listas", agregó.

Pensando en ser elegido como ese candidato, Quirós también afirmó que se ve con posibilidades de superar en la interna de Juntos por el Cambio a Martín Lousteau, precandidato por el radicalismo.

"Lo que creo es que tengo una propuesta superadora. Y si no creyera que tengo una propuesta superadora, no me hubiera presentado como precandidato. Yo no vine al espacio público a alcanzar puestos ni a lograr progresos políticos. Vine a un espacio público a dar lo que tengo en esta etapa de mi vida. Si la sociedad cree que lo que yo ofrezco es lo que está pretendiendo, obviamente que le voy a ganar", aseguró.