Fernando Burlando: "Si los abusos estuvieran probados, Darthés estaría en cana"

Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés, respaldó este lunes el fallo de la justicia brasileña que absolvió al actor tras la denuncia por violación realizada por la actriz Thelma Fardin. Según afirmó el defensor en una entrevista con Vilouta 910, el abuso denunciado no se probó. "Si no, estaría en cana", señaló.

"Si los abusos estuvieran probados, Darthés estaría en cana. No se comprobó ni el hecho", afirmó Burlando, quien reivindicó su trabajo como abogado del actor: "Yo he defendido a Juan Darthés cuando la opinión pública hizo de esto un juicio muy salvaje. Yo soy un hombre de derecho".

Embed

"Darthés es una víctima de la cancelación, de una acusación que ni siquiera puede probar que el hecho haya ocurrido”, continuó Burlando, quien aseguró que el actor no tiene ningún tipo de impedimento para viajar a la Argentina. "Podría hacerlo con autorización de Brasil, no tiene impedimentos. Solo no puede acercarse a la denunciante".

Luego, apuntó contra presuntos "componentes políticos" que habrían contaminado el caso. "La molestia de Juan tiene que ver con lo político. Es un país con dirigentes bananeros, hay mucha inseguridad jurídica", afirmó, y se refirió a las declaraciones de Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, quien respaldó a Thelma Fardin: "Los funcionarios públicos deben saber para opinar. Que la denunciante haga lo que quiera, les recomendaría que lean el fallo".

"Darthés se aferró mucho a la familia, a la religión, y no se equivocó. Toleró todo porque la gente decía pavadas, que era un violador", agregó el abogado, para luego revelar qué consejo le daría: "Que siga su proyecto".