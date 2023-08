Almaceneros denuncian aumentos de hasta un 25% y revelan cuál es el producto que se disparó

Fernando Savore, presidente de la Asociación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, planteó el difícil escenario que enfrentan los comerciantes y los consumidores tras la reciente devaluación monetaria. Al respecto, resaltó los fuertes aumentos de precios en una amplia gama de productos de consumo básico, destacando el azúcar como el artículo que sufrió el mayor incremento.

“Ayer a la noche hablé con una distribuidora importante de golosinas y galletitas y me dijeron que los precios se mantenían igual. Hoy me mandaron un mensaje diciendo que lamentablemente los precios de ayer no pueden ser respetados. Estas son las puñaladas traperas que nos estamos comiendo los comerciantes y el pueblo. ¿Por qué no nos avisaron que iba a haber un 20% de aumento literalmente en todo? Para que nosotros podamos proveer nuestros negocios y la gente pueda comprar. ¿Por qué nos subestiman y nos golpean de esta forma?", se quejó Savore durante una entrevista con el programa Vilouta 910.

El presidente de la Asociación de Almaceneros describió los dramáticos aumentos de precios que afectan a los consumidores en su vida diaria. "Arrancamos el martes con un aumento del 25% en esta empresa de cinco letras, de chupetines, caramelos, enlatados y mermeladas", señaló Savore, subrayando la magnitud de los ajustes en una variedad de productos esenciales.

Uno de los sectores más afectados por este fenómeno fue el de productos de higiene y limpieza personal. Savore compartió que en este rubro "todo está más o menos un 20% arriba". En el mismo sentido, Savore planteó un problema adicional para una buena parte de los consumidores: las pocas chances de hacer un stock de productos para paliar los aumentos.

“Nuestros comercios son de barrio y allí vive gente de clase media y ya, a esta altura del mes, para la clase media es fin de mes. La gente no puede salir corriendo al negocio para, en vez de llevarse un paquete de galletitas, llevarse cinco. A todos nos agarró desprovistos", expresó.

En tanto, Savore también compartió los impactos de los aumentos en el sector de los alimentos básicos. "El producto que más aumentó es el azúcar. Hace 70 y pico de días la pagábamos al costo a $340 y hoy la pagamos $700", reveló.