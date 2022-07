El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acusó al Gobierno de Bolvia de "no cumplir" con la reciprocidad en la atención sanitaria de argentinos firmada en 2019 luego de la muerte de Alejandro Benítez, quien no recibió atención médica en ese país por no poder pagar. "Bolivia tenía que atenderlo, no cobrarle un peso, y hacerse cargo", aseguró.