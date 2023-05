"Es un grito": la particular mirada de Guillermo Moreno sobre la decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata

Exsecretario de Comercio y actual precandidato a presidente por el partido "Principios y Valores", Guillermo Moreno hizo este jueves una interpretación del mensaje que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner y en el que ratificó su decisión de no ser candidata a ningún cargo en las elecciones de este año. Para Moreno, la carta es "un grito de desesperación".

"Creo que su última carta es un grito de desesperación, donde dice 'déjenme en paz'. Lo dijo en el discurso anterior: ya di todo lo que tenía dar. Y ahora como siguen insistiendo...", analizó Moreno en contacto con Vilouta 910.

Siguiendo con ese razonamiento, Moreno planteó una particular analogía: "Esto es como una familia donde hay muchos cuñados y nadie labura y solo trabaja el jefe de la familia hasta que no da más. Y aunque no da más, lo siguen tironeando. Esto es así, una estructura con muchos cuñados y la señora, en su justa decisión, dice ‘basta, no puedo más’".

Al margen de su interpretación, el exfuncionario no ahorró críticas para el Gobierno en general y para Alberto Fernández en particular, que acusó de no estar "apto" para su puesto.

"Lamentablemente, tuvimos razón y el pueblo está sufriendo. Era evidente que iba a fracasar. Alberto Fernández piensa mal y, por lo tanto, actúa peor. Se sabía. Lo conozco hace 30 años. No estaba apto para el cargo, no sabe", afirmó.

Cristina_Kirchner.jpg La vicepresidenta Cristina Kirchner.

Luego, más terminante, Moreno sostuvo que la actual administración del Frente de Todos "fracasó" y que eso le abrió una chance a Juntos por el Cambio de retornar al poder.

"Le dio posibilidad a la pandilla de Mauricio Macri. Lograron ser peor que Macri. Imaginate a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich... Ninguno del Frente de Todos y Juntos por el Cambio puede gobernar, pero sí el peronismo", afirmó, para luego preguntar: "¿Quién sería el ministro de Economía de Wado de Pedro? Qué diseño de país te puede ofrecer si es parte de un gobierno que fracasó. Axel Kicillof, ¿qué te puede ofrecer? ¿A Massa como ministro?".