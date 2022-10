Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, cargó contra la política económica nacional y aclaró: "No veo modificaciones de fondo. No sé si el Gobierno no se anima o no encontró el camino".

A su vez, le bajó el tono a la polémica entre integrantes de Juntos por el Cambio y Facundo Manes y dijo que el tema está "sobreactuado".