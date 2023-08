Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, en La Red: "Dejamos un barco navegando y el kirchnerismo lo hundió"

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, una de las fórmulas de candidatos a presidente y vice dentro de Juntos por el Cambio, estuvieron presentes este miércoles en los estudios de La Red, a solo cuatro días de las PASO. La dura interna dentro del espacio, la inflación y las propuestas en caso de llegar a ser gobierno formaron parte de una extensa charla en la que tampoco faltaron críticas al kirchnerismo. En ese sentido, trazando una analogía entre la última administración de JxC (con Mauricio Macri como presidente) y la actual, dispararon: "Nosotros dejamos un barco navegando y ellos lo hundieron".

Otras definiciones de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales

Morales: “Con Horacio planteamos el camino del diálogo. Por ahí cuando hablamos de diálogo nos dicen que somos tibios, pero Horacio, que no es de andar a los gritos, tomó la decisión de combatir las bandas narco y metió presa a las tres bandas narcos más complicadas de la ciudad de Buenos Aires. Bajó la narco criminalidad y convirtió a Buenos Aires en la ciudad más segura de Latinoamérica".

Larreta: "Acá no hay soluciones mágicas, pero si el 10 de diciembre vamos a trazar un rumbo, vamos a arrancar con el cambio profundo, vamos a mandar todas las leyes necesarias al Congreso. Estamos preparándonos hace casi dos años con los equipos de las fundaciones del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica, estamos trabajando en equipo, estamos, no se puede improvisar, el 10 de diciembre arrancamos, eso no quiere decir que el 11 de diciembre tendremos los problemas resueltos, obviamente".

Larreta: "Macri viene hablando de sus diferencias hace mucho tiempo, no dijo nada nuevo, nada que no haya dicho ya. Este tema él lo planteó hace un año, hace meses, lo escuché varias veces, así que no dijo nada nuevo. Él fija su posición, tiene todo el derecho del mundo. Hemos hablado un montón de veces de estas cosas. Insisto, no dijo nada nuevo".

Gerardo Morales: "Lo que vamos a hacer es cambiar el sistema de manejo de los planes. Vamos a sacarlos del medio a los intermediarios. Lo que tenemos que hacer es rediscutir y terminar es con el Estado paralelo. Tienen que hacer una terapia de grupo todos esos, mirarse a los ojos y decirse que fracasaron. Hace 20 años que vienen manejando pobres que no sacan de la pobreza".

Rodríguez Larreta: "Yo me comprometí, reafirmo el compromiso, déjenlo grabado. Nosotros vamos a dialogar con todos aquellos que la gente elija, democráticamente. Gobernadores, intendentes, diputados, senadores, con los que la gente elija. Eso es la democracia. Ahora, una cosa es dialogar, y otra es acordar. Si vos me preguntás si veo alguna perspectiva de acuerdo con el kirchnerismo extremo, con Máximo Kirchner, la respuesta es no. Con un sector que cree que hay que mandar patoteros de La Cámpora a los supermercados para bajar la inflación, no nos vamos a poner de acuerdo nunca".

La entrevista completa con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales