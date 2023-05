La advertencia de un economista para el próximo gobierno: "No va a haber financiamiento para el gradualismo"

Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, analizó cuál será el escenario con el que se encontrará el próximo gobierno a partir de diciembre y afirmó que, a diferencia de lo que sucedió con Mauricio Macri en 2015, esta vez no habrá fondos frescos para financiar un plan gradualista.

"En el 2015 podías acceder al financiamiento externo. Eso no lo vas a tener ahora. Por lo tanto, no vas a tener financiamiento para el gradualismo en lo fiscal como sí tuvo Macri a finales de 2015. Lo que sí capaz tenés es mayor apoyo legislativo, algo que el macrismo no tuvo a fines de ese año. Lo que sí vas a tener es una sociedad más abierta a cambios más profundos", planteó Manoukian al ser consultado por Vilouta 910.

Embed

Por otro lado, el especialista relativizó el impacto que pueda tener el anuncio realizado ayer por la vicepresidente Cristina Kirchner, quien a través de un comunicado en el que ratificó que no será candidata a ningún cargo en 2023.

"Estamos viviendo un contexto sumamente crítico por dos razones: por la inflación, que luce desatada por los alimentos; y la escasez de dólares. Hoy, el Banco Central está en negativo. Y todo esto genera mucha incertidumbre. El equipo económico no tiene credibilidad, como tampoco el Banco Central, más allá de que Cristina Kirchner sea candidata o no", analizó.

Según Manoukian, "se necesita un programa económico global para frenar la inflación. El equipo económico tiene que tomar las riendas del proceso inflacionario".