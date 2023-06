A menos de dos meses de las PASO, una encuesta habla de un triple empate de los principales espacios

El director de la consultora Opina Argentina, Facundo Nejamkis, ofreció su visión sobre el panorama electoral de cara a las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Durante una entrevista con Vilouta 910, Nejamkis hizo hincapié en la ausencia de liderazgo tanto en el oficialismo como en la oposición, y señaló que las encuestas revelan un triple empate entre Juntos por el Cambio, Unión por la Patria (Frente de Todos) y Javier Milei.

El reconocido analista político destacó la dificultad que enfrentan ambas coaliciones para gestionar la competencia interna. En sus propias palabras, Nejamkis expresó: "En las dos coaliciones hay una competencia interna que les cuesta administrar. Juntos por el Cambio tuvo PASO sin conflicto, el tema es que en las dos hay una ausencia de liderazgo".

Nejamkis reflexionó sobre el pasado político de Argentina, cuando la presencia de líderes fuertes como Cristina Kirchner y Mauricio Macri ordenaba las internas y determinaba los programas políticos. "Antes estaban Cristina y Macri, entonces las internas se ordenaban alrededor de ellos, y los programas lo determinaban los liderazgos. La crisis hace que haya otros integrantes que se animen a competir. Ahí aparecen Daniel Scioli, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Wado de Pedro, todos quieren competir".

En cuanto a las encuestas, Nejamkis resaltó que los tres principales espacios políticos, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y los libertarios de Javier Milei, se encuentran en un rango de empate. Además, hizo hincapié en que estas encuestas reflejan un escenario a nivel nacional. Según sus palabras: "Los tres espacios están en un rango de empate. Las encuestas son de todo el país".

El analista también mencionó la reciente elección del peronismo en Tucumán y advirtió que un buen resultado a nivel nacional requiere tener representantes en todas las provincias. Asimismo, hizo una aclaración sobre la boleta única: "El peronismo en Tucumán hizo una gran elección, pero eso no quiere decir que suceda a nivel nacional. Ahora para tener un buen resultado a nivel nacional tenés que tener representantes en todos lados. Igual la boleta única no te evita el fiscal, solo que no te saquen tus boletas".