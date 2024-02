Editorial Paulo Vilouta: "Un desequilibrio permanente"

Embed

Javier Milei habla y dice que el Congreso es unido de ratas, donde el gobernador de la provincia de Córdoba, Para mí, ya con algunas cosas que son un poquito antiguas, no como que en nación ha tirado al interior de la Argentina al fondo del mar.

Y este enfrentamiento parece de unitarios y federales de porteños y el resto de la República Argentina.

Cuando veo que el ministro de Economía no da mayores precisiones porque dice que en marzo va a haber una recomposición para los jubilados de aproximadamente treinta por ciento.

Y esto la verdad que no es recomponer cuando tenemos un veintiuno mes, un veinticinco, el otro, una inflación muy, pero muy alta y un bono que salvo que lo muevan hoy el de cincuenta y cinco mil queda realmente corto cuando veo que no nos ponemos de acuerdo en temas como el salario mínimo, que si bien no es determinante para el que va a cobrar eso, porque es un dinero muy, muy malo, pero que tiene que ver con las asignaciones que tiene que ver con los planes que tiene que ver con la indemnización.

1Si a uno lo rajan de un trabajo.

Siento que en la Argentina no hay una idea superadora que hoy nos motive.

Entonces estamos entre la dureza del Gobierno y la falta de ideas del resto.

Algunos no tienen y nunca han tenido ninguna idea.

Y otros asoman la cabeza en un momento complicado para plantearnos una Argentina barra suiza que la verdad la desconocemos, Digo, porque algunos en la última elección, en distintos cargos para los cuales se han presentado como diputado, como senadores, algunos como candidatos a presidente, también sacaron tres cuatro puntos.

La gente no los eligió.

Yo sé que debe ser difícil, pero hoy tienen que conservar la calma del lugar que la sociedad argentina les dio.

Si yo no gano, puedo opinar y puedo también aparecer presentando un plan superador.

Pero en Argentina hoy nadie presenta ningún plan.

Lo que presentamos son todas frasecita lindas para estar en Twitter un ratito o en los portales y jugamos esta idea que la Argentina la construimos en las redes sociales, a ver quién es más duro o quién descalifica o quién brinda una respuesta automáticamente a partir de una agresión.

Ayer, el presidente de la Nación agredió a un político argentino de muchos años como es el señor Ricardo López Murphy.

El señor Ricardo López Murphy estuvo muy bien a la hora de contestar porque respetó la investidura presidencial más allá que le duele lo que han dicho de él y no corresponde.

Pero mantuvo una línea de paz dentro de un ambiente que está demasiado nocivo y que no tiene mayor sentido para mi gusto, pero que lamentablemente es el común denominador de nuestra vida.

Porque hoy seguramente muchos van a decir Che pobre Lope Murphy, qué tibio, qué blando!

Y me parece que armamos de ese estilo una forma de vida.

Javier Millei comentó Hice un tuit largo contra la casta y tuvo siete millones de impresiones.

Los números, otros mandan, dijo el presidente de la nación.

Sí, por supuesto, siete millones de impresiones, pero no sé si siete millones de adhesiones, porque me parece que lo que está faltando en este momento tan difícil y tan particular, donde todos sabemos que llegamos a un límite y el límite para mí y para toda gestión.

La de Macri, la de Cristina Fernández, la de Alberto Fernández Barra, Cristina Fernández y la de Javier Mila.

Y tiene que ver con el boletín que si ustedes no quieren la inflación, vayamos a lo que es la pobreza hoy en la Argentina, número más número menos.

Si yo veo el INDEC y veo la UCA es cincuenta por ciento, como dijo el papa Francisco no hace mucho tiempo atrás, en la Argentina medio país es pobre.

Y eso que tenemos un sinfín de planes.

Si no, estaríamos en un cincuenta y pico largo, creo sin ningún tipo de problema.

Pero no encontramos una idea superadora.

4:03Hoy en la Argentina, mientras discutimos y sabemos que algo hay que hacer.

No sabemos si esto es lo correcto o no, pero algo hay que hacer porque emitiendo dinero y pidiendo dinero al Fondo Monetario o en algún momento, qué sé yo a Venezuela o en algún momento al banco.

No sé cuánto no salimos gastando más de lo que tenemos.

Mientras tanto, en la Argentina, hoy gran parte de la sociedad que pone el hombro permanentemente dice cómo hago y cómo sigo.

Por qué?

Porque se le achicó increíblemente el bolsillo hoy y se mira para atrás.

Dice Che cómo se me achicó mi patrimonio y mi vida?

Porque en algún momento viajé en algún momento cambiaba el auto en algún momento proyectaba vacaciones.

En algún momento cambiaba de departamento.

Hoy busco uno más, chico.

Si alquilo, porque no me alcanza hoy si tengo una cobertura médica, Paso de oro a plata, de plata a bronce, de bronce a lata.

Y así todo este ejercicio permanente de una sociedad que viene para atrás desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero que hoy, cuando sale usted amiga que me está escuchando a hacer las compras, el pollo aumentó treinta y dos por ciento de lo que va del año o la carne aumentó ocho por ciento en una semana de febrero.

Me planteaba acá una señora que me escribió un kilo de Suprema, dice Fui a comprar.

Ayer me cobraron seis mil ochocientos mangos para una cena o para un almuerzo en ese.

Mientras tanto, qué hacemos?

Cómo lo solucionamos?

Y me parece que es la parte más importante del Gobierno y de Javier Milei y de Luis Caputo.

Saber que hay un límite con el tema del ajuste y del aguante, porque no es una sociedad que venía despilfarrando una sociedad que venía con los bolsillos repletos, donde nos sobraba dinero y un día nos dijeron Che, vamos a ajustarnos un poquito por acá.

Mira, no te vas a tomar más un mes de vacaciones.

Te vas a tomar quince días.

No vas a cambiar el auto una vez cada dos años.

Si no lo vas a cambiar una vez cada cuatro, no, acá nos están haciendo un ajuste del ajuste permanentemente.

Por otro lado, vuelvo a repetir.

No hay idea superadora.

No escucho un político argentino hoy que nos diga Che el camino de este ajuste no es el que tenemos que hacer.

Pero tenemos una idea superadora, no lo escucho y escucho disparates sublimes de algunos personajes siniestros, pero que lamentablemente tienen difusión y se escuchan.

Y no hay que taparlos.

Hay que escucharlo, porque atrás de estos siniestros hay intenciones, no sé si de todo, pero de una parte de quienes han estado en gobiernos o que creen que pueden estar en futuros gobiernos de la Argentina, como el señor Luis del Día, hoy estaban escandalizados porque yo dije ante una pregunta que me hicieron, me preguntaron Che, cómo querés que termine de la Rúa o como viniera como o viniera que termine?

Porque si termina como De la Rúa, los muertos los vuelve a poner el pueblo argentino y esta vez no van a ser treinta y ocho.

Van a ser quinientos mil porque están dispuestos Milei, Bullrich, Macri a Matar.

Peor que termine como Piñera, Piñera, ex presidente chileno, que en un accidente cayó de un helicóptero y murió.

Lamentablemente, esto que dice el señor Delía dentro de este nivel intelectual tan precario y tan horroroso que tiene, lo sostienen muchos deseando y creyendo que esto se termina antes porque no les entra a la cabeza perder elecciones porque no les entra en la cabeza tener que ser oposición, porque tal vez haya algún tipo de derecho que ellos creen que pierden, no estando en el poder.

Y no interpretan que la gente toma decisiones y debe ser muy duro para todos los políticos de tantos años en la Argentina, hoy en dos frentes llamados Unión por la Patria y juntos por el cambio que alguien ajeno a la política, bien o mal, los haya desplazado del poder a los dos partidos más fuertes o a las dos alianzas más fuertes por malos resultados y por incapacidad en los últimos gobiernos.

Lo marco porque esta idea que germina en la cabeza de un marginal como el señor Luis de Lía.

Lamentablemente deambula la cabeza de muchos y se ve con más fuerza de la deseada en muchas redes sociales.

Ojalá parezca el opositor, no importa de dónde, que tenga alguna idea diferente para intentar sortear un momento dificilísimo de Argentina, donde lamentablemente el Gobierno cree que lo único que hay que hacer es ajustar.

Pero ninguno tiene una idea superadora para ver cómo suplimos este momento tan grave donde, como mínimo medio país está en la pobreza.

