El editorial de Paulo Vilouta: "Punto final a los intermediarios"

Bueno, nos tomamos como todos los días, un minuto a esta hora, un día de algunas definiciones del gobierno entrante después de la charla que mantuvimos en Radio La Red con Javier Milei confirmando al señor Caputo como ministro de Economía, entre otras cosas, y comentando en líneas generales algunos lineamientos de un Gobierno que todavía está en gestación.

Algunos ven improvisación, otros ven pragmatismo, otros ven marchas y contra marchas, pero en definitiva, los días finales para saber cuál va a ser el equipo que tendrá que acompañar a Javier Milei en el comienzo de otra etapa difícil de la Argentina.

Porque vivimos etapas difíciles permanentemente yo vuelvo a insistir.

No me importa demasiado quién es el presidente o la presidenta en la medida que convivamos con inflación un país donde desde hace muchísimos años, salvo períodos mínimos en la convertibilidad y con Néstor Kirchner, en algún momento anduvimos con índices razonables.

Lo que tiene el mundo, lo que tiene Bolivia, lo que tiene Uruguay y lo que tiene Chile, lo que tiene Brasil, lo que tiene Paraguay sin irnos demasiado lejos y entrar a compararnos con países que están en otros continentes o que viven otras circunstancias o que son de primer mundo, pero nuestros vecinos ninguno está en esta situación y vamos a tener que trabajar con mucha seriedad para eso hoy yo le preguntaba a Javier Milei qué le respondía a Eduardo Belliboni y que tuvo un muy mal augurio porque dijo ojalá le vaya muy mal al Gobierno de Javier Milei desestimando que abajo de Javier Milei hay cuarenta y seis millones de argentinos hayan votado o no a Javier Milei.

Ayer tuvimos una manifestación fuerte en la ciudad de Buenos Aires con mucha gente haciendo reclamos frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Es importante decir que de acá Milei dijo que la única billetera abierta de los ministerios va a ser para capital humano que capital humano, Entre otras cosas, hoy es el Ministerio que maneja la señora Victoria Tolosa Paz, que es el desarrollo social que quiso decir que ante una situación compleja, que va a trabajar atravesar la Argentina en materia de situación social es el único ministerio que va a tener billetera abierta.

Cuando le pregunté por el tema de De Bell Boni no me lo personalizó puntualmente en Eduardo Beli Boni, sino que habló de poner punto final a los intermediarios.

Ustedes estarán ya cansados de escuchar y cansadas el tema Quiénes son los intermediarios?

Es solamente Belliboni, un intermediario es solamente el señor Pérsico, el señor Menéndez, el señor Grabois o también las intendencia tienen de los distintos colores políticos las figuras de esos punteros que aparecen en el medio y que garantizan el plan por un lado, pero con descuentos y beneficios para otros es una palabra que ya está desgastada.

Este año.

El fiscal Marijuán le puso un poquito de luz cuando se metió en el tema de los planes y dijo Vamos a hacer un re empadronamiento.

Qué le pasó a Victoria Tolosa?

Paz encontró que mucha gente no fue a re empadronarse.

Realmente llamativo porque si yo tengo un beneficio porque tengo una condición social hoy difícil en la Argentina y me dicen para seguir cobrando, vaya a REE empadronarse, me voy a REE empadronar y si no lo puedo hacer, yo le pido a alguno de estos líderes Bell Boni, Persi, come Menendez, grabo o quien sea que me lo solucione.

Bueno, misteriosamente un montón de gente.

No se pudo REE empadronar lo que sostenía el ministro Zabaleta en su momento y lo que sostenía el ministro Arroyo en otro momento es que había que hacer un orden de los planes porque había personas que tal vez estaban cobrando y no debían cobrar.

Hemos visto que en el peinado que hizo el fiscal Marijuán encontraron personas en un número, según el fiscal, más amplio que el que sostiene la actual ministra Tolosa Paz de personas que que cobran un beneficio sin necesitarlo.

Por qué?

Porque viajaban al exterior porque contrataban crucero y porque no sé cuántas cosas más, pero que no tienen que ver con esto.

Ayer sucedió una vez más lo que no debe suceder el aprovechamiento de personas en situación de pobreza, en situación vulnerable, en situación de carencia, en situación de dolor.

Ayer volvió a suceder porque muchos periodistas fueron al Ministerio de Desarrollo Social para hablar con la gente, para ver cómo están con los planes para ver qué están cobrando para ver si alguien se mete en el medio.

Por qué Lo único que sé que soy pobre y lo que sabrá íntimamente que la utilizan en alguna oportunidad el legislador Solano contaba que les hacían un descuento para mantener toda esta estructura hay que poner punto final a este tipo de situaciones.

Hay que dejar de utilizar a los pobres, llevarlos a la puerta del Ministerio para que los garantes de esta pobre gente saquen beneficios que muchas veces no los benefician a los propios pobres que están manifestando ahí.

La señora no tenía ni idea por qué estaba, qué le iban a dar o qué le prometieron.

Lo único que sabía que tenía que estar porque si no lo poco que cobra alguien que no es el Estado, que no es el Gobierno, se lo va a quitar.

Me parece que es hora ya de ordenar todo esto, de terminar con las presiones y las extorsiones de todos estos gerentes de la pobreza y de pensar realmente el agente que hoy en la Argentina más del cuarenta por ciento la está pasando muy mal.