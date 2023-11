El editorial de Paulo Vilouta: "Un día trascendente"

Embed

Me tomo un minuto, que hoy es breve porque me parece que es un día trascendente e importante.

Y ojalá que ni Alberto Fernández, el presidente actual, ni Javier Milei, el presidente electo, los dos presidentes que tenemos no cometan ningún error. No cometan ninguna imprudencia.

No tengamos ningún chispazo porque hoy comienza una transición y después de un año agotador, cansador, donde la gente dijo.

Pero basta en un montón de cosas, entre ellas en ir a votar cada dos minutos.

En una Argentina que respetamos y adoramos la democracia.

Festejamos los cuarenta años, es el mejor sistema, la cuidamos, pero este año hubo un exceso, hubo un exceso y la gente lo sintió.

Que nadie empañe lo que es un hecho trascendente, no solamente por lo institucional que en la Argentina hay que marcarlo porque en la Argentina no hay diálogo, porque en la Argentina hay falta de respeto, porque en la Argentina hay intolerancia, porque en la Argentina los ex presidentes no se hablan porque en la Argentina estamos terminando un Gobierno donde el presidente y la vicepresidenta decidieron no hablarse y cada uno manejarse como se les dio la gana, con las consecuencias lógicas que hoy tenemos y un resultado que tiene que ver, entre otras cosas.

Por eso, en una Argentina donde todos creemos que el diálogo es la solución, pero no lo ponemos en práctica en ningún orden de la vida, en ningún orden de la vida.

Y hoy tenemos un presidente saliente muy deteriorado, casi sin funciones, que recibe al nuevo y que por supuesto, esto va a tener una réplica inmediata en lo único que funciona, por lo menos de acá hasta el comienzo del nuevo mandato, que es el Ministerio de Economía, un Ministerio de Economía vital y trascendente, porque la Argentina sigue y sigue para el ciento por ciento de los argentinos.

No es una Argentina que ahora hay que tomar la Che, que le vaya bien a un sector al cincuenta y cinco por ciento que votó a Milei y que los otros cuarenta y cuatro queden desamparados.

Es una Argentina que necesita que nos vaya bien al cien.

Por eso ayer, cuando volaron las acciones en Wall Street, cuando vimos que el riesgo país bajó después de un triunfo que lo tomaron de este modo los mercados, todos tenemos que sentir por lo menos el alivio de algo.

Y hoy tenemos que aspirar a que el dólar esté donde tenga que estar, dentro de un marco de normalidad y donde los números se vayan acomodando y ordenando a la realidad.

Porque tampoco vivimos una realidad cuando tenemos todo congelado o cuando tenemos todo atado, porque un día la correa se rompe o lo congelado se descongela y vivimos la realidad de lo duro y lo complejo.

Aquí el viaje a Estados Unidos, el viaje a Israel, el tema si va a vivir en La Rosada o si va a vivir en Olivos la euforia de los mercados, los bonos y la baja del riesgo país.

Algunos preocupados hasta por la pareja de la señora Fátima Flores.

La privatización nada más y nada menos que de IPF de los medios públicos.

Bueno, más allá de todo eso y de los nombres, hoy necesitamos todos poner una cuota de tolerancia, esa misma tolerancia que los argentinos tenemos para convivir con un montón de injusticias, para vivir con una inflación desencadenada desde hace décadas, que no nos permite crecer como país y acentuada fundamentalmente en estos últimos tiempos, con una inseguridad galopante que nos condiciona la forma de vivir nuestra Y a ustedes, que tienen hijos, que seguramente andan siempre con el corazón en la boca.

Bueno, hoy toda esa tolerancia que tenemos en un montón de cosas la tenemos que tonificar para hacer una buena transición, una digna transición, terminar de la mejor forma esta etapa y el diez de diciembre los que lo votaron y los que no lo votaron a mi ley.

Poner la ficha, el entusiasmo, las ganas para que Argentina de una vez por todas, salga.

Lo digo porque escucho declaraciones muy desafiantes de un lado y del otro los que ganaron creyendo que son los dueños del mundo y de la Argentina y no lo son.

Y los que perdieron creyendo que a partir de ahora empieza una etapa para desestabilizar todo lo bueno y lo malo.

Eso tampoco sirve.

Las democracias se construyen de otro modo.

Votando votamos y mucho sí, y respetando, respetando los resultados.

Los resultados, gusten o no gusten, se respetan.

Y si no, habrá que esperar los próximos dos años para tomar otra determinación.

Por supuesto.

Esto que con críticas con quejas, con atenuantes, con elogios, pero dentro de algo que corresponde en toda democracia respetar los resultados, sean de nuestro gusto o no.

Transición que comienza hoy.

Repito, ojalá que civilizada, dialogada y con buenos resultados.

Porque abajo de lo que se va Alberto Fernández y lo que viene Javier, Milei, somos cuarenta y siete millones de argentinos