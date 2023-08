Margarita Barrientos reveló cuántas personas alimenta por día y le hizo un pedido a Javier Milei

Margarita Barrientos, fundadora del comedor social Los Piletones, reveló este viernes en diálogo con el programa VIlouta 910 la impactante cifra en relación con las personas que diariamente reciben alimentos en su fundación. Por otro lado, también afirmó que ninguno de los candidatos a presidente mantuvo algún contacto con ella en este tiempo de campaña, aunque le hizo un pedido especial a Javier Milei.

"Estamos sirviendo cuatro comidas diarias. Desayuno, almuerzo, la merienda y la cena, y se llevan la vianda. Nuestra idea fue siempre que los chicos coman con sus papás, con la abuela", expresó Barrientos. “Nosotros recibimos a mucha cantidad de personas: el que es pobre, el que vive en la calle y el que tiene un sueldito y no le alcanza. En este momento estamos dándole de comer a 3.700 personas, que es el tope máximo”.

A pesar del reconocimiento que siempre hubo sobre su trabajo, Barrientos reveló que ninguno de los candidatos a la presidencia se acercó a dialogar con ella este año. En ese contexto, admitió que no se inclina por ninguno de los nombres que aspiran a suceder a Alberto Fernández.

"En este momento no estoy mirando a ningún candidato porque estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo. Yo creo que el gobierno que llegue nos tiene que ayudar a todos por igual", afirmó Barrientos.

No obstante, en relación a uno de los candidatos en particular, Javier Milei, Barrientos dejó claro que no le teme a un futuro gobierno del libertario, aunque aprovechó la oportunidad para expresar un pedido.

"Yo no le tengo miedo a nadie. Lo único que hago es trabajar, más allá de todo. Que haga su política y que la haga bien, que ayude como corresponde, que no me venga a sacar nada porque yo todo lo que tengo es gracias a la gente y al sacrificio de muchísima gente", enfatizó.