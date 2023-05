Un dirigente cercano a Patricia Bullrich volvió a plantear un acercamiento con Javier Milei: "Refrescó la política"

Joaquín de la Torre, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio y estrecho colaborador de Patricia Bullrich, reafirmó este martes la idea de acercarse al libertario Javier Milei, al afirmar que su aparición "refrescó la política".

"Milei refrescó la discusión política. Permitió que cuestiones que estaban fuera de discusión y estaban prohibidas por el pensamiento único que regía la política desaparecieran. Milei no es el problema. El problema son aquellos que creen que Milei es el problema", aseguró De la Torre en una entrevista con Vilouta 910.

"Si se le pregunta a la gente en la calle, va a decir que aquellos que dicen que le tienen miedo a Milei, en realidad, son los mismos a los que la gente le teme. Querer cancelar a una persona porque piensa distinto es un gran error. Lo que los políticos tenemos que hacer es interpretar por qué el fenómeno Milei tiene tanta adhesión y eso tiene que ver con el fracaso de los que gobernaron en estos años", agregó en su análisis.

Por otro lado, el dirigente se refirió a la situación actual del Gobierno y descartó que Cristina Kirchner se presente como candidata: "Hace 12 meses que ella sabe que se va. Este Gobierno está en fecha de salida".

"Cristina no va a ser candidata, porque no quiere defender un gobierno que deja pobres, problemas en el trabajo, todas esas cuestiones le impedirían dar el relato que ella quiere que se escriba", afirmó.

Joaquin_de_la_Torre.jpg Joaquín de la Torre, senador provincial y precandidato a gobernador de la Provincia.

Otras frases destacadas de Joaquín de la Torre

"El 2021 hubo elección interna, primero áspera con Diego Santilli y Facundo Manes, pero después se mejoró y consolidó el espacio. Hoy en el Pro la discusión tiene que ver con la socialdemocracia de Horacio Rodriguez Larreta, o más de centroliberal de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Hay que sacarla de lo personal porque el adversario es el kirchnerismo".

"Yo les digo a los que quieren traer a Espert que pidan disculpas porque Espert llegó e insultó a Mauricio Macri".

"Patricia Bullrich no tiene condicionamiento en tiempo para decir quién será su candidato en la Provincia. Que Santilli vaya en la boleta con Patricia es un deseo de él porque le tiene miedo a la competencia. No me ha dicho nada Patricia Bullrich".

"Patricia Bullrich siempre dijo que la provincia de Buenos Aires debe ser gobernada por un bonaerense y Santilli no es".

"Los que impugnan que Jorge Macri sea candidato en la Ciudad son los mismos que quieren a Santilli en la Provincia".

"María Eugenia Vidal vivía en la provincia de Buenos Aires, por eso fue gobernadora, pero para mí ella se vio perjudicada por pasarse a la Ciudad".

"Habría que preguntarle a Lousteau sobre sus opiniones, como las de Gerardo Morales. En el proceso de las internas la lupa se pone en las diferencias, luego en las coincidencias".