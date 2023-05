Jorge Macri aseguró que no piensa en bajar su candidatura en la Ciudad

El ministro de Gobierno de la Ciudad y precandidato a Jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó este martes que no piensa bajar su postulación, al asegurar en diálogo con Vilouta 910 que asumió "un compromiso". Además, descartó que María Eugenia Vidal busque anotarse en la carrera por suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

"Todavía no hay que definir todo. Con respeto, digo que María Eugenia Vidal es candidata nacional, es su deseo. Hay tres candidatos a Presidente, yo tomé la decisión de ser candidato en la Ciudad. Siento que me preparé para esto, fui intendente de Vicente López y estoy ahora en el equipo de la Ciudad. Cada uno se prepara para donde cree que puede aportar", afirmó, para luego agregar: "Yo no voy a bajar mi candidatura, asumí un compromiso y no especulo".

Embed

En relación con las iniciativas que piensa implementar en caso de ser electo como alcalde, Macri planteó: "Creo que hay que bajar impuestos, poner el énfasis que al privado le vaya bien. El Estado debe controlar, pero no ahogar".

Por otro lado, el funcionario dio a conocer un polémico proyecto vinculado con mujeres víctimas de violencia de género. "Todo lo que hacemos por estas mujeres no alcanza. Tenemos el botón de pánico y la perimetral, pero en algunos países se planteó que tengan una Taser civil. Requiere una capacitación, se puede usar una vez. Es polémico, pero más dramático es que maten a una mujer", aseguró.