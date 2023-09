José Luis Espert, en contra del proyecto por la quita de Ganancias

José Luis Espert, diputado de Juntos por el Cambio, se mostró muy crítico este martes con el proyecto del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, de eliminar el impuesto a las Ganancias. Según el economista, esa iniciativa solo provocará "más inflación".

“Sacar el impuesto a las ganancias va a traer más inflación y se va a comer toda mejora que se les pueda dar a jubilados y a trabajadores independientes”, afirmó el dirigente libertario durante una entrevista con el programa Vilouta 910.

“Esta gente nos quiere hacer creer a los argentinos que hay magia en la economía. No hay magia, y se lo digo al Gobierno nacional y a La Libertad Avanza, que proponen cosas que no existen dentro del planeta tierra. No nos mientan más, esto va a ser más inflación”, agregó Espert.

Si bien dijo estar a favor de la baja de los impuestos, el economista consideró que en primer lugar se debe "cuidar el déficit fiscal, algo que la Argentina no puede tener, porque si no siempre va a tener inflación”.

“Cuando bajás impuestos, perdés recaudación. Podés ganarla con el tiempo, si es que el déficit que provoca la baja de impuestos con un plan creíble lo vas a recuperar con crecimiento económico. Pero esto no pasa hoy”, sentenció.

Espert afirmó que "cada punto porcentual de baja de impuestos es más déficit fiscal hoy, y eso es más inflación, es más pobreza, es más problema para las pymes, para contratar gente. Estamos metidos realmente increíblemente en el medio de una campaña con el pensamiento mágico".

Consultado sobre si votará el proyecto en caso de que sea enviado al Congreso, el diputado adelantó: "Lo voy a avalar solo si por cada peso de baja de impuestos, el Gobierno me dice cuánto baja de gasto público, ya sea echando ñoquis o bajando el déficit de las empresas públicas, para que no haya más déficit fiscal".