José Luis Espert ratificó su arribo a JxC y repartió duras críticas para Javier Milei y el kirchnerismo

El diputado José Luis Espert, economista y líder del partido Avanza Libertad, ratificó este miércoles que participará de las PASO como precandidato a Presidente dentro del frente que conformó con Juntos por el Cambio. En ese aspecto, de cara a las primarias, se diferenció de Javier Milei y expresó duras críticas hacia el kirchnerismo.

"Desde el 13 de mayo que presenté mi nuevo libro en la Feria, anuncié que era candidato a presidente por Avanza Libertad, en un espacio que compite en las PASO con el frente que formamos con Cambiemos. La noticia es que el lunes comenzamos nuestra gira", afirmó el diputado en diálogo con Vilouta 910.

En ese sentido, Espert manifestó su disposición de disputar el espacio contra otros referentes de la coalición opositora, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. "Yo sigo reuniéndome con todos. Hace rato que anuncié que seré candidato a Presidente y competiré contra ambos en las PASO", aseguró.

Durante la entrevista, el diputado no dejó de lado la crítica hacia el también precandidato presidencial Javier Milei. Espert destacó la importancia que otorga a la Constitución Nacional y contrastó su posición con la del economista libertario. "La primera cosa que me diferencia con Milei es central: para mí la Constitución es la Biblia, la carta fundamental. Y Milei dijo que está dispuesto a gobernar por decreto porque si el Congreso no le aprueba lo que quiere hacer, va a saltar todo. Eso, para mí, es inaceptable", puntualizó.

En relación con la seguridad y el reciente caso del policía detenido por matar a un ladrón que intentó robarle la moto, el diputado defendió al oficial y abogó por un mayor empoderamiento de las fuerzas de seguridad. "Yo soy una persona apegada a la ley, el fiscal se ha expedido y determinó que hubo exceso en la legítima defensa. Ahora bien, hay que tirar a la basura la doctrina Zaffaroni, debemos empoderar a la policía. Hay que aplicar la ley, para el delincuente la ley es cárcel o bala", afirmó Espert.

El diputado también aprovechó la oportunidad para expresar su postura sobre el kirchnerismo y los actos conmemorativos del 25 de Mayo. Calificó a ese espacio como "un conjunto de chorros que se llenó de guita afanando" y señaló que dicho movimiento político perjudicó gravemente a la Argentina. "El kirchnerismo, de patriota, tiene lo mismo que yo de astronauta. Por culpa del kirchnerismo, el país es una villa miseria", declaró con contundencia.