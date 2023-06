José Luis Espert se sumó oficialmente a Juntos por el Cambio y le envió un mensaje a Patricia Bullrich

El economista libertario José Luis Espert oficializó este viernes su incorporación a Juntos por el Cambio, el principal frente opositor. Previo al acto en el que quedó sellada la alianza, dialogó con el programa Vilouta 910 y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa política, además de resaltar la importancia de unir fuerzas para "terminar con todo el populismo que representa el kirchnerismo”.

En sus declaraciones, Espert aseguró que su objetivo no es restarle votos a Patricia Bullrich, precandidata a Presidente dentro de Juntos por el Cambio, sino ampliar a JxC y sumar apoyos. "Los votos son de la gente, nosotros no somos dueños de los votos. Nadie puede especular con que entre al espacio para sacarle votos a Patricia Bullrich. Yo ingreso para agrandar el espacio opositor", afirmó el economista.

Espert también rechazó las versiones que señalan Patricia Bullrich y Mauricio Macri busquen debilitar a Juntos por el Cambio y aseguró que, durante sus reuniones con ambos dirigentes, no percibió ninguna intención de socavar la fuerza del frente. "No me consta que Macri esté jugando con Milei. Yo me reuní con todos, y tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri no quieren debilitar el espacio", sostuvo.

El economista resaltó la importancia de discutir los temas que realmente interesan a la ciudadanía y evitar caer en debates superficiales. "¿Juntos por el Cambio es casta? Los políticos tenemos que discutir los temas que le interesan a la gente, no estar en la discusión berreta de peluquería", expresó.

jose-luis-espert José Luis Espert se sumó a Juntos por el Cambio (Foto: archivo).

Asimismo, Espert elogió el trabajo realizado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el desarrollo del sector del litio. Destacó la necesidad de abrirse al mundo y fomentar el comercio para impulsar el crecimiento económico del país.

Aunque todavía no definió quién lo acompañará en la fórmula presidencial, Espert dejó en claro que está abierto a sumar a aquellos que compartan su visión y objetivos. "Recién ahora estoy en el tema de Juan Schiaretti. Si estamos de acuerdo, es bueno sumar. Yo nunca podría sumar a la izquierda porque piensa en cosas que no existen", afirmó.