Juan Carlos de Pablo prevé el escenario tras las PASO y qué aguardar del próximo gobierno

El reconocido economista y analista Juan Carlos de Pablo ofreció su perspectiva sobre el panorama político y económico que enfrenta la Argentina. Al respecto, a poco menos de tres semanas para las PASO y pensando en el nuevo gobierno que asumirá en diciembre, se mostró medianamente optimista.

"La probabilidad de que el próximo gobierno sea peor que este es muy baja", señaló De Pablo durante una entrevista con el programa Vilouta 910, aunque no descartó totalmente esa posibilidad debido a la compleja situación política y económica del país. Sin embargo, destacó que si las PASO confirman lo que muchas encuestas marcan, es decir, una victoria de la oposición, habrá un impacto significativo el día 14 de agosto.

De todos modos, el economista pidió cautela. "Tampoco hay que esperar un gran entusiasmo. Yo diría ni una cosa ni la otra, pero, el fantasma del 2019 trasplantado a 2023 no lo espero”, afirmó De Pablo, recordando la corrida bancaria que sufrió Mauricio Macri tras perder las primarias por un amplio margen.

En relación con alto ausentismo en las elecciones, De Pablo ofreció una visión particular. Afirmó que aquellos que decidieron no votar también están ejerciendo una opción válida: “Vos podés tener un gobierno electo con menos votos como proporción del total que en años anteriores, pero no es resultado de una proscripción política, como se puede decir. Ejercen la opción. De cualquier manera, el que sale electo, sale electo y tiene el poder".

En cuanto al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), De Pablo planteó dos principios básicos en la negociación. En primer lugar, señaló que ya se recibió el dinero y que no se está discutiendo sobre una nueva inyección de fondos. En segundo lugar, destacó que el FMI es consciente de que Argentina no pagará su deuda con recursos propios, lo que sugiere que la solución podría estar más relacionada con la "contabilidad creativa" que con medidas más convencionales.

Al analizar la situación del ministro de Economía, De Pablo destacó la dificultad de llevar a cabo la política económica: “Tenemos a un ministro de economía que es candidato de un gobierno que políticamente no existe. Yo no conozco a ninguna persona que para tomar una decisión hoy escuche lo que dice el Presidente o la vice".