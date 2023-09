La AFIP aseguró que el sistema para la devolución del IVA ya quedó normalizado

Carlos Castagneto, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aseguró este viernes que quedó normalizado el sistema de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a las compras realizadas con tarjetas de débito. El funcionario se refirió así a los retrasos experimentados en los primeros días de la implementación de la medida.

"La devolución del IVA se normalizó, exactamente. Ayer, desde el Banco Nación y del Banco Provincia se anunció que ya se estaban haciendo las devoluciones", aseguró el director de AFIP, en diálogo con el programa Vilouta 910, enfatizando que el programa superó las dificultades iniciales.

Castagneto reconoció que la magnitud de la medida, destinada a beneficiar a cerca de 20 millones de personas, generó desafíos logísticos, especialmente en relación con los Códigos de Banco Único (CBU). "Vamos a ser sinceros, cuando se toma una medida para tanta gente te encontrarás con un montón de inconvenientes. Por ejemplo, el primer inconveniente que tuvimos fue este, los CBU. Nosotros no tenemos obligación de tenerlos, y tuvimos que arreglar con COELSA, que tiene todos los CBU, y mandar las bases de datos para que los carguen", explicó.

El funcionario destacó que, para acceder al beneficio de devolución del IVA, los ciudadanos no necesitan realizar ningún trámite. "No hay que hacer nada. Que la gente no se coma que le digan que te mandan los últimos seis números, nada. Vos vas al negocio con la tarjeta de débito, o el código QR que tenga la tarjeta de débito, y que te den el ticket, porque ante cualquier reclamo que vos tengas que hacer al banco, tenés que tener el ticket", subrayó Castagneto.

En el mismo sentido, el director de AFIP insistió con alertar a la población sobre posibles estafas. "Si tenés alguna duda, entra a la página de AFIP. No te comas que tenés que dar los seis últimos números por WhatsApp, porque va a haber avivadas que van a decir 'AFIP comunica que usted tiene que poner por acá los últimos seis números' y te ‘chupan’ la cuenta", advirtió.