Aplausos, abucheo o indiferencia: cómo reaccionará el público del PSG en el último partido de Lionel Messi

Iván Conde, periodista argentino radicado en Francia, contó cómo se viven estas horas en París, más precisamente en el Paris Saint-Germain, donde Lionel Messi jugará este sábado su último partido con la camiseta de ese club. En ese marco, Conde analizó brevemente los dos años del astro argentino en París y señaló cuál fue el momento en el que se quebró la relación con los hinchas del PSG. Además, adelantó cuál cree que será la reacción del público ante su despedida.

“Cuando Messi sale a pedir disculpas con lo de Arabia, no sé si el gesto no le molestó más al hincha. La relación se terminó de romper con el viaje de Messi a Arabia”, señaló Conde en el programa Vilouta 910, aludiendo a aquella breve excursión del 10 argentino por ese país y que presuntamente no contó con la autorización del club.

El periodista también mencionó que, aunque el equipo nunca logró competir en la Champions League durante el período de Messi en el PSG, su excelente desempeño en el Mundial de Qatar también acabó por generar más tensiones.

"El equipo nunca estuvo en competencia de la Champions League, pero a Messi también le cobran el campeonato Mundial de Qatar porque esperaban que él fuera una especie de salvador de un PSG que nunca se terminó de conformar”, señaló Conde.

Conde enfatizó que, a pesar de la ruptura con los hinchas, Messi sigue siendo adorado por los más jóvenes y es probable que haya aficionados que reconocerán lo hecho en estas dos temporadas: "La relación entre Messi y los hinchas se rompió, pero los chicos lo adoran. Yo creo que mañana igual habrá gente que lo ovacionará”.