Alfonsín, tras las críticas de Brandoni a Ricardo Darín: "No coincido con nada de lo que dice desde 2015"

Aunque intentó escaparle a la polémica, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, se metió de algún modo en el debate que generó Luis Brandoni al cuestionar a Ricardo Darín por el contenido de la película "Argentina 1985". Según el actor y dirigente radical, en el filme "no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine" y apuntó contra Darín por presuntamente aceptar este detalle. Al respecto, el diplomático tomó distancia de esta crítica, aunque admitió: "No coincido con nada de lo que Brandoni dice desde el año 2015".

“Me gustó la película más allá de que yo tengo mi propia visión", comenzó Alfonsín en una entrevista con Vilouta 910, para luego afirmar: "No creo que se falte a la verdad en esa película. Se omiten consideraciones, en todo caso".

“No sé si la figura de mi padre no aparece con la fuerza suficiente. Lo que debería estar con fuerza es el pueblo. Si no hubiera sido por la ciudadanía habría sido imposible hacer eso porque entre las propuestas votó aquella que decía que la ley no se debía derogar. Pero más allá de eso, con todos los problemas que hay, ¿a vos te parece que yo me puedo enganchar en una discusión de ese tipo?", agregó.

Luego, Alfonsín abordó su relación con el actor Brandoni, y pese a que dijo tener cariño por él, destacó el distanciamiento que existe entre ambos.

“Lo quiero mucho porque mis diferencias políticas no se traducen en sentimientos de enemistad y no voy a dejar de ser amigo de él por eso. Pero no coincido con nada de lo que él dice desde el año 2015 en adelante. Nada, absolutamente nada, sobre todo cuando habla de lo que representa Juntos por el Cambio”, aseguró.

El Embajador Alfonsín también compartió su perspectiva sobre la política argentina actual. En relación con las próximas elecciones presidenciales, Alfonsín adelantó cuál puede ser el escenario tras el 22 de octubre: "Creo que Patricia Bullrich no llega al balotaje. Sin embargo, tengo bastante información acerca de que llega Massa".

Por otro lado Alfonsín reflexionó sobre cómo las declaraciones de políticos argentinos en el extranjero pueden influir en la percepción de la Argentina en el mundo. En este sentido, recordó: “Cuando Macri viene a España y habla mal de la Argentina y dice cosas que desde mi punto de vista no se ajustan a la realidad ni a la potencialidad de la Argentina, la gente tiene una mirada negativa, lo que nos obliga a trabajar mucho más a los embajadores”.